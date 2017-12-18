Таксист провел ночь с пассажиркой, а жене и полиции наврал об угоне машины

Уголовным делом закончилась для тольяттинского извозчика интрижка с клиенткой. Лучше бы он сразу рассказал жене правду…

В начале апреля в полицию Самарской области обратился 27-летний местный житель и заявил, что у него угнали машину. По версии потерпевшего, по ночам он подрабатывал таксистом, один из клиентов приставил ему нож к горлу, заставил выйти из машины, сел за руль и уехал. Впоследствии полицейские обнаружили угнанный автомобиль брошенным в Автозаводском районе города Тольятти.

Пытаясь точно установить картину произошедшего, полицейские пришли к выводу, что потерпевший чего-то недоговаривает, путается в показаниях и слишком абстрактно описывает нападавшего. Вскоре выяснилось, что никакого угона не было: таксист сам его инсценировал, чтобы скрыть факт измены от своей супруги.

Оказалось, что накануне фиктивного преступления таксист подвозил молодую женщину, с которой у него сразу завязались романтические отношения. С ней он провел бурную ночь, а потом решил объяснить жене отсутствие заработка угоном автомобиля. Свою кормилицу — Ладу Гранту — он отогнал на одну из малолюдных улиц Тольятти, устроил внутри и снаружи беспорядок (картинно разбросал монеты, окурки и скидочные карточки), оставил тут же ключи и документы, а сам вывалялся в грязи.

По факту этой «комедии» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». По ней падкому на быструю любовь извозчику грозит до двух лет тюрьмы, но поскольку прежде у него судимостей не было, есть надежда на менее суровое наказание в виде штрафа (до 120 тысяч рублей) или обязательных работ. Как отреагировала на такой поворот совместной жизни жена таксиста, пресс-служба Главного управления МВД РФ по Самарской области не сообщила.

В начале марта «За рулем» рассказывал о неудачливом автомобилисте-романтике из Читы: он познакомился с девушкой в интернете, поехал на первое свидание, ворковал с новой знакомой в машине, вышел на минутку, а она села за руль и дала по газам.

В феврале в Москве очаровательная пассажирка пригласила таксиста в гости на чай, тот расслабился и не заметил, как у него из куртки выкрали ключи от автомобиля — его угнал сообщник аферистки.

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