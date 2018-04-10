Цены на бензин стремительно выросли за неделю. Но чиновники этого не замечают

В Москве цены на топливо на АЗС за одну неделю совершили резкий скачок вверх. Рост зафиксирован как на независимых АЗС, так и на принадлежащих крупным нефтяным компаниям.

Данные мониторинга цен на АЗС со 2 по 9 апреля 2018 года опубликовала Московская топливная ассоциация. Цены подняли все сети, за исключением «Газпром нефти» и «Лукойла». При этом литр АИ-92 подорожал на 10 коп., до 38,75 руб., литр АИ-95 прибавил 12 коп., до 41,96 руб., сильнее всего подорожало дизтопливо: плюс 15 коп., до 40,5 руб. за литр. При этом в ассоциации отмечают, что в предыдущие четыре недели максимальный рост топлива составил 5 коп., а в среднем оно дорожало на одну копейку в неделю.

Цены на топливо догоняют оптовые, которые резко выросли за последнее время, достигнув максимума за все время торгов. Ранее «Совет по товарным рынкам» (СПТР) предупреждал ФАС и чиновников о том, что такой рост спровоцирует резкие скачки розничных цен, вплоть до того, что литр топлива подорожает на 5 руб. к лету. Кроме того, СПТР била тревогу: независимые АЗС в ряде регионов России уже продают топливо себе в убыток.

В апреле нефтяные компании серьезно снизили предложение на оптовом рынке (здесь топливо приобретают независимые трейдеры). Именно показатели цены на оптовом рынке являются индикатором для розничных сетей, говорили в СПТР. Но добились прямо обратного эффекта: главе Совета было вынесено предостережение ФАС о недопустимости таких высказываний, а само ведомство нарушений в работе нефтяных компаний не обнаружило.

Впрочем, в конце прошлой недели ФАС вынесла предостережение одной из нефтяных компаний, «Сургутнефтегазу». Антимонопольщики обнаружили, что компания серьезно снизила объемы поставок топлива на оптовый рынок, проводя по одной-две сделке, которые закрываются буквально через секунду после предложения по цене, значительно ниже биржевой.

Цены на АЗС в Москве со 2 по 9 апреля (выделены изменившиеся за неделю цены):*

№ п/п Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ max ДТ средн. АИ-92 min АИ-92 max АИ-92 средн. АИ-95 min АИ-95 max АИ-95 средн. 1 НефтьМагистраль 30 39,90 41,00 40,65 37,40 38,30 37,98 40,60 41,20 41,03 2 Транс-АЗС 26 39,80 40,70 40,10 37,90 38,70 38,20 41,00 42,70 41,90 3 Татнефть-АЗС-Запад 38 39,39 40,99 40,19 37,79 39,39 38,43 40,79 42,69 41,84 4 Газпромнефть-Северо-Запад 102 38,70 41,50 40,36 37,65 39,45 38,48 40,00 42,55 41,64 5 Вемес (бренд «ЕКА») 51 40,20 41,08 40,39 37,90 39,28 38,55 41,20 42,38 41,83 6 ТНК-Столица 71 39,40 40,50 40,18 37,80 38,80 38,56 41,00 42,10 41,67 7 РН-Москва 49 39,10 40,70 40,19 37,90 38,90 38,58 40,80 42,00 41,66 8 Шелл Нефть 19 40,69 41,09 40,72 37,99 39,49 38,67 41,59 42,59 42,00 9 Тиса 3 40,20 40,20 40,20 38,70 38,70 38,70 41,50 41,50 41,50 10 Петрол Комплекс 40 39,89 40,89 40,53 37,99 39,59 39,03 41,29 42,89 42,33 11 Астра АЗС 15 40,99 41,19 41,06 38,89 39,69 39,24 41,99 42,89 42,31 12 Лукойл-Центрнефтепродукт 107 41,07 41,07 41,07 39,60 39,60 39,60 42,90 42,90 42,90 Средневзвешенные цены ДТ 40,50 АИ-92

38,75 АИ-95

41,96 Изменение относительно 02.04.2017 г. +0,15 +0,10 +0,12

* По данным Московской топливной ассоциации

Попытался развенчать опасения и вице-премьер Аркадий Дворкович, который заявил, что, дескать, рост цен на топливо будет, но никаких резких скачков в правительстве не ожидают: нет причин.

На оптовом рынке нефтяники должны продавать минимум 10% от производимого топлива и не имеют права увеличивать экспорт, если это приведет к росту цен на внутреннем рынке. Но большинство нефтяных компаний сейчас переориентировались на экспорт топлива, а также создают его запасы: впереди традиционный плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС