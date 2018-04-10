Цены на бензин стремительно выросли за неделю. Но чиновники этого не замечают

В Москве цены на топливо на АЗС за одну неделю совершили резкий скачок вверх. Рост зафиксирован как на независимых АЗС, так и на принадлежащих крупным нефтяным компаниям.

Данные мониторинга цен на АЗС со 2 по 9 апреля 2018 года опубликовала Московская топливная ассоциация. Цены подняли все сети, за исключением «Газпром нефти» и «Лукойла». При этом литр АИ-92 подорожал на 10 коп., до 38,75 руб., литр АИ-95 прибавил 12 коп., до 41,96 руб., сильнее всего подорожало дизтопливо: плюс 15 коп., до 40,5 руб. за литр. При этом в ассоциации отмечают, что в предыдущие четыре недели максимальный рост топлива составил 5 коп., а в среднем оно дорожало на одну копейку в неделю.

Цены на топливо догоняют оптовые, которые резко выросли за последнее время, достигнув максимума за все время торгов. Ранее «Совет по товарным рынкам» (СПТР) предупреждал ФАС и чиновников о том, что такой рост спровоцирует резкие скачки розничных цен, вплоть до того, что литр топлива подорожает на 5 руб. к лету. Кроме того, СПТР била тревогу: независимые АЗС в ряде регионов России уже продают топливо себе в убыток.

В апреле нефтяные компании серьезно снизили предложение на оптовом рынке (здесь топливо приобретают независимые трейдеры). Именно показатели цены на оптовом рынке являются индикатором для розничных сетей, говорили в СПТР. Но добились прямо обратного эффекта: главе Совета было вынесено предостережение ФАС о недопустимости таких высказываний, а само ведомство нарушений в работе нефтяных компаний не обнаружило.

Впрочем, в конце прошлой недели ФАС вынесла предостережение одной из нефтяных компаний, «Сургутнефтегазу». Антимонопольщики обнаружили, что компания серьезно снизила объемы поставок топлива на оптовый рынок, проводя по одной-две сделке, которые закрываются буквально через секунду после предложения по цене, значительно ниже биржевой.

Цены на АЗС в Москве со 2 по 9 апреля (выделены изменившиеся за неделю цены):* 

п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

max

ДТ

средн.

АИ-92

min

АИ-92

max

АИ-92 средн.

АИ-95

min

АИ-95

max

АИ-95 средн.

НефтьМагистраль

30

39,90

41,00

40,65

37,40

38,30

37,98

40,60

41,20

41,03

Транс-АЗС

26

39,80

40,70

40,10

37,90

38,70

38,20

41,00

42,70

41,90

Татнефть-АЗС-Запад

38

39,39

40,99

40,19

37,79

39,39

38,43

40,79

42,69

41,84

Газпромнефть-Северо-Запад

102

38,70

41,50

40,36

37,65

39,45

38,48

40,00

42,55

41,64

Вемес (бренд «ЕКА»)

51

40,20

41,08

40,39

37,90

39,28

38,55

41,20

42,38

41,83

ТНК-Столица

71

39,40

40,50

40,18

37,80

38,80

38,56

41,00

42,10

41,67

РН-Москва

49

39,10

40,70

40,19

37,90

38,90

38,58

40,80

42,00

41,66

Шелл Нефть

19

40,69

41,09

40,72

37,99

39,49

38,67

41,59

42,59

42,00

Тиса

3

40,20

40,20

40,20

38,70

38,70

38,70

41,50

41,50

41,50

10 

Петрол Комплекс

40

39,89

40,89

40,53

37,99

39,59

39,03

41,29

42,89

42,33

11 

Астра АЗС

15

40,99

41,19

41,06

38,89

39,69

39,24

41,99

42,89

42,31

12 

Лукойл-Центрнефтепродукт

107

41,07

41,07

41,07

39,60

39,60

39,60

42,90

42,90

42,90

Средневзвешенные цены

ДТ

40,50

АИ-92
38,75

АИ-95
41,96

Изменение относительно 02.04.2017 г.

+0,15

+0,10

+0,12

* По данным Московской топливной ассоциации

Попытался развенчать опасения и вице-премьер Аркадий Дворкович, который заявил, что, дескать, рост цен на топливо будет, но никаких резких скачков в правительстве не ожидают: нет причин.

На оптовом рынке нефтяники должны продавать минимум 10% от производимого топлива и не имеют права увеличивать экспорт, если это приведет к росту цен на внутреннем рынке. Но большинство нефтяных компаний сейчас переориентировались на экспорт топлива, а также создают его запасы: впереди традиционный плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые