Цены на бензин стремительно выросли за неделю. Но чиновники этого не замечают

Данные мониторинга цен на АЗС со 2 по 9 апреля 2018 года опубликовала Московская топливная ассоциация. Цены подняли все сети, за исключением «Газпром нефти» и «Лукойла». При этом литр АИ-92 подорожал на 10 коп., до 38,75 руб., литр АИ-95 прибавил 12 коп., до 41,96 руб., сильнее всего подорожало дизтопливо: плюс 15 коп., до 40,5 руб. за литр. При этом в ассоциации отмечают, что в предыдущие четыре недели максимальный рост топлива составил 5 коп., а в среднем оно дорожало на одну копейку в неделю.
Цены на топливо догоняют оптовые, которые резко выросли за последнее время, достигнув максимума за все время торгов. Ранее «Совет по товарным рынкам» (СПТР) предупреждал ФАС и чиновников о том, что такой рост спровоцирует резкие скачки розничных цен, вплоть до того, что литр топлива подорожает на 5 руб. к лету. Кроме того, СПТР била тревогу: независимые АЗС в ряде регионов России уже продают топливо себе в убыток.
В апреле нефтяные компании серьезно снизили предложение на оптовом рынке (здесь топливо приобретают независимые трейдеры). Именно показатели цены на оптовом рынке являются индикатором для розничных сетей, говорили в СПТР. Но добились прямо обратного эффекта: главе Совета было вынесено предостережение ФАС о недопустимости таких высказываний, а само ведомство нарушений в работе нефтяных компаний не обнаружило.
Впрочем, в конце прошлой недели ФАС вынесла предостережение одной из нефтяных компаний, «Сургутнефтегазу». Антимонопольщики обнаружили, что компания серьезно снизила объемы поставок топлива на оптовый рынок, проводя по одной-две сделке, которые закрываются буквально через секунду после предложения по цене, значительно ниже биржевой.
Цены на АЗС в Москве со 2 по 9 апреля (выделены изменившиеся за неделю цены):*
|
№
п/п
|
Фирма
|
Кол-во
АЗС
|
ДТ
min
|
ДТ
max
|
ДТ
средн.
|
АИ-92
min
|
АИ-92
max
|
АИ-92 средн.
|
АИ-95
min
|
АИ-95
max
|
АИ-95 средн.
|
1
|
НефтьМагистраль
|
30
|
39,90
|
41,00
|
40,65
|
37,40
|
38,30
|
37,98
|
40,60
|
41,20
|
41,03
|
2
|
Транс-АЗС
|
26
|
39,80
|
40,70
|
40,10
|
37,90
|
38,70
|
38,20
|
41,00
|
42,70
|
41,90
|
3
|
Татнефть-АЗС-Запад
|
38
|
39,39
|
40,99
|
40,19
|
37,79
|
39,39
|
38,43
|
40,79
|
42,69
|
41,84
|
4
|
Газпромнефть-Северо-Запад
|
102
|
38,70
|
41,50
|
40,36
|
37,65
|
39,45
|
38,48
|
40,00
|
42,55
|
41,64
|
5
|
Вемес (бренд «ЕКА»)
|
51
|
40,20
|
41,08
|
40,39
|
37,90
|
39,28
|
38,55
|
41,20
|
42,38
|
41,83
|
6
|
ТНК-Столица
|
71
|
39,40
|
40,50
|
40,18
|
37,80
|
38,80
|
38,56
|
41,00
|
42,10
|
41,67
|
7
|
РН-Москва
|
49
|
39,10
|
40,70
|
40,19
|
37,90
|
38,90
|
38,58
|
40,80
|
42,00
|
41,66
|
8
|
Шелл Нефть
|
19
|
40,69
|
41,09
|
40,72
|
37,99
|
39,49
|
38,67
|
41,59
|
42,59
|
42,00
|
9
|
Тиса
|
3
|
40,20
|
40,20
|
40,20
|
38,70
|
38,70
|
38,70
|
41,50
|
41,50
|
41,50
|
10
|
Петрол Комплекс
|
40
|
39,89
|
40,89
|
40,53
|
37,99
|
39,59
|
39,03
|
41,29
|
42,89
|
42,33
|
11
|
Астра АЗС
|
15
|
40,99
|
41,19
|
41,06
|
38,89
|
39,69
|
39,24
|
41,99
|
42,89
|
42,31
|
12
|
Лукойл-Центрнефтепродукт
|
107
|
41,07
|
41,07
|
41,07
|
39,60
|
39,60
|
39,60
|
42,90
|
42,90
|
42,90
|
Средневзвешенные цены
|
ДТ
40,50
|
АИ-92
|
АИ-95
|
Изменение относительно 02.04.2017 г.
|
+0,15
|
+0,10
|
+0,12
* По данным Московской топливной ассоциации
Попытался развенчать опасения и вице-премьер Аркадий Дворкович, который заявил, что, дескать, рост цен на топливо будет, но никаких резких скачков в правительстве не ожидают: нет причин.
На оптовом рынке нефтяники должны продавать минимум 10% от производимого топлива и не имеют права увеличивать экспорт, если это приведет к росту цен на внутреннем рынке. Но большинство нефтяных компаний сейчас переориентировались на экспорт топлива, а также создают его запасы: впереди традиционный плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов.
- Ранее в Госдуме предположили, что цены на топливо могут расти из-за того, что в стране слишком много АЗС.
- За ценами на бензин обещал присмотреть и президент России Владимир Путин.
- Ранее ФАС объяснила, из каких составляющих складываются цены на топливо, и еще раз напомнила, что 65% в цене составляют налоги.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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