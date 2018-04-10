Эволюция Dodge Viper за 5 минут видео

Показали машину в статусе концепта в 1989 году, и тогда мало кто верил, что она станет серийной. Тем не менее через три года у дилеров появился Viper с двигателем V10 мощностью 400 л.с. Родстер с кузовом тарга оказался настолько сырым, что порой ломался едва выехав из ворот дилерского центра.
За 25 лет Dodge Viper не только сменил несколько поколений, хотя внешность его менялась эволюционно, но и постепенно превратился в полноценный суперкар. Его версия ACR (American Club Racing) прошла «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 3,45 секунды. Это лучший показатель среди всех американских серийных автомобилей.
В августе прошлого года Америка окончательно попрощалась с «Гадюкой»: ее производство было прекращено, а завод в Детройте закрыт. Официальная причина: машина не сумела вписаться в новые требования по безопасности. В США стали обязательными боковые подушки безопасности, а инженеры компании не сумели найти для них место. Энтузиасты из Car Evolution в коротком видео показали всю историю этой модели и рассказали о технических характеристиках Dodge Viper.
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Фото: Dodge, YouTube
Видео: YouTube
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