Водитель неправильно припаркованного Daewoo отправил в колонию двух гаишников

В Екатеринбурге водитель Daewoo Nexia бросил машину в неположенном месте, затем сам предложил сотрудникам ГИБДД взятку и сдал их ОСБ. На этой неделе суд вынес им суровый приговор.

Коррупционное преступление инспекторы ДПС Александр Табачков и Денис Сташкин совершили 27 мая прошлого года. На улице Победы они обнаружили неправильно припаркованный (на месте для стоянки ТС инвалидов) Daewoo Nexia и стали дожидаться водителя. Он вскоре появился и предложил полицейским 12 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Полицейские согласились, но в целях конспирации взяли у водителя в залог паспорт, а деньги попросили предать им позднее на улице Краснофлотцев по условленному сигналу. Пока на месте встречи нарушитель передавал деньги одному полицейскому в патрульном автомобиле, второй, что называется, стоял снаружи на стреме. Тем не менее о взятке стало известно сотрудникам ОСБ МВД РФ по Свердловской области, они задержали нечистых на руку полицейских сразу после получения ими денег.

Сегодня пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что суд вынес взяточникам приговор по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Табачкову и Сташкину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому с отбываем в колонии общего режима. Кроме того, оба коррупционера заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей и не смогут занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

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