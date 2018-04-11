Старая Хонда забросила Дастер на Калину. Полиция ищет виновного

Летние шины 225/45 R17 — супертест. Лидеры провалились! Шинная группа «За рулем» протестировала 12 комплектов низкопрофильных 17-дюймовых шин по стандартной летней программе. Заезды на холодном асфальте, проведенные сверх обязательных испытаний, подпортили лидерам репутацию. Пить пиво на хоккее можно, на футболе — нельзя. Почему? Ни на одном стадионе нельзя купить пиво во время игры РФПЛ, хотя на некоторых ледовых аренах во время матчей КХЛ, говорят, можно. Почему так? Сколько стоил бензин в СССР и «Жестянка Лиззи» в США — тест на память Мы знаем, что литр 95-го сегодня стоит 40 рублей с довольно большим плюсом. Что ограничение скорости в городах — 60 км/ч, а самый известный гонщик Формулы 1 — Михаэль Шумахер. Но вспомним ли мы это через 20 лет? Тест ЗР как раз про то, что хорошо знает старшее поколение автолюбителей.