Старая Хонда забросила Дастер на Калину. Полиция ищет виновного

Прошлой ночью в поселке Мурино под Санкт-Петербургом неизвестный на сером купе Honda Prelude разгромил парковку у жилого дома. Пострадало более десятка автомобилей.

Инцидент произошел примерно в 3:15 на улице Шоссе в Лаврики у дома 85. Жителей многоэтажки разбудил грохот во дворе: неизвестный на старой праворульной Хонде зачем-то таранил припаркованные автомобили и даже умудрился каким-то образом закинуть кроссовер Renault Duster задними колесами на Ладу Калину.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Ленинградской области, в результате действий дебошира пострадало 10 автомобилей, а местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте заявляют по меньшей мере о дюжине поврежденных автомобилей. Сам виновник разгрома с места происшествия скрылся, полиция пытается установить его личность и разыскать.

Фото: vk.com/spb_today

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