В России отзывают более 20 тысяч небезопасных кроссоверов Mazda СX-5

Сервисная кампания затрагивает кроссоверы СX-5, реализованные в нашей стране официальными дилерами Mazda в период c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. На них необходимо проверить состояние стояночного тормоза.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

В феврале Mazda уже отзывала автомобили в России из-за риска отказа стояночного тормоза — тогда дилеры призывали на сервис 1758 седанов Mazda 6. Теперь аналогичная проблема обнаружена на кроссоверах Mazda СX-5, вот как она описана на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств марки Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия».

Всего под отзыв попали 20 030 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Mazda бесплатно для автовладельцев проверят на каждом попавшем под отзыв автомобиле вал привода стояночного тормоза и тормозные суппорты на предмет коррозии и в случае необходимости заменят их на новые. Кроме того на всех машинах будут установлены модифицированные защитные чехлы суппортов.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-5 (6)

Mazda 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежность

Недостатки:

Не выявлено

Комментарий:

За пять лет проехал на CX-5 135 000 км. Эксплуатация — Москва, Подмосковье, поездки на юг. Никаких нареканий к машине нет. Делаю регулярные ТО каждые 15 000 км, между ними для успокоения меняю масло еще раз. Нет у меня доверия ни нашему маслу, ни бензину, да и в пробках много стою на холостых. Вн...

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