Перестрелка с «Белым царем» на парковке. Начало

Стало известно, с чего именно началась громкая разборка между автомобилистами на улице Пушкина в Екатеринбурге. Драку, закончившуюся стрельбой, спровоцировал прославившийся своей агрессией местный житель, основатель радикально-патриотической партии «Белый царь» Николай Воробьев.

Об этом инциденте «За рулем» рассказывал в начале недели, а теперь у нас есть полная картина произошедшего — в Сети опубликована видеозапись начала конфликта.

Дело было так: днем 5 апреля в тесном дворе дома 9а по улице Пушкина скопилось много автомобилей. Водитель Лады Приоры бросил свою машину прямо на проезде и перегородил путь приехавшему домой на внедорожнике Volkswagen Touareg Николаю Воробьеву. Чуть позже за Туарегом встает женщина на стареньком Hyundai Accent, она хочет повернуть налево на огороженную бетонными блоками парковку, но там на выезде стоит Skoda Octavia. Сидевшие в Шкоде братья-предприниматели охотно согласились поменяться с автомобилисткой местами, но для этого ей нужно было попросить водителя Туарега чуть-чуть проехать вперед, самой тоже проехать вперед, чтобы мужчины на Шкоде смогли выехать с парковки.

Водитель Туарега просьбу женщины проигнорировал, и тогда поговорить с ним решили братья-предприниматели из Шкоды, но тоже не нашли с Воробьевым общего языка. В тот момент, когда водитель Приоры вернулся и разблокировал проезд, Воробьев бортанул дверью Туарега одного из братьев, началась драка.

Крупный и сильный Воробьев нокаутировал одного из братьев и переключился на второго. Первый все же встал на ноги и решил остановить оппонента с помощью травматического пистолета, сделал несколько выстрелов, но Воробьев продолжал нападать. Лишь прицельный выстрел в голову усмирил агрессивного мужчину: в контуженном состоянии он прислонился к своему внедорожнику.

Драку снимали на видео несколько очевидцев, вот видео сверху:

Корреспондент местного сетевого издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» расспросил пострадавших о случившемся. Один из братьев рассказал, что Воробьев сначала игнорировал их просьбу отъехать, затем через закрытое стекло погрозил кулаком, затем все-таки опустил его и спросил: «Чего сюда вообще приперлись?».

Местные жители утверждают, что Воробьев очень не любит чужаков и часто конфликтует с другими автомобилистами, в частности раскрасил несколько машин из баллончика.

Также Николай Воробьев известен как основатель партии «Белый царь» с совершенно абсурдным великодержавным манифестом, в котором чудесным образом уживаются православие и язычество. Лидер партии обещает уничтожить СМИ, победить болезнь демократию и установить господство Великой Руси над всем миром.

Как сообщают наши екатеринбургские коллеги со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области, по факту дворового конфликта в отношении Воробьева возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы, и Воробьев имеет все шансы его получить, так как в 90-е уже был осужден за аналогичное преступление.

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Фото, видео: YouTube