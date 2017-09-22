От Лады XRAY до Bentley Arnage R: личные гаражи Медведева и министров

Как обжаловать штраф, переоформить ТС, вписать водителя в ОСАГО?.. Задавайте вопросы! Эксперты журнала «За рулем» регулярно отвечают на вопросы читателей по самым разным темам, так или иначе касающимся автомобилей. На этот раз поговорим о правовых аспектах. Наш автоюрист вам поможет. Упоры капота: комфорт недорого Гидропневматические амортизаторы капота сложно назвать самым необходимым автомобильным аксессуаром. С другой стороны, отрицать их полезность и удобство применения тоже глупо. Так нужны они или нет? На парковке и далее везде: садовые аккумуляторные инструменты от Kärcher Для владельцев автомобилей бренд «Керхер» в первую очередь ассоциируется со всем известными мойками высокого давления. Но в ассортименте немецкого концерна есть масса других полезных аппаратов, которые точно помогут отвоевать у природы место под парковку. Впрочем, функции воздуходувок, пил, кусторезов и триммеров гораздо шире. Настолько, что очень скоро вы не сможете понять, как вообще без них обходились.