Японская компания полностью рассекретила свой большой внедорожник для азиатских стран. Его официальный дебют состоится на автосалоне в Пекине.

Nissan Terra

Несколько лет назад Nissan избавился от рамного Pathfinder, решив сосредоточиться на кроссоверах. Но в Азии, где популярны рамные машины, этого не поняли, к тому же конкуренты в лице Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner и не думали уходить с рынка, а наоборот обновились.

Потому в Ниссане экстренно придумали легенду о развитии коммерческого отделения компании, под эгидой которого и появился внедорожник Terra, идеологический наследник того самого старого Pathfinder. Как и он, Terra построен на базе пикапа, нынешнего поколения Nissan NP300 Navara.

Nissan Terra

По размерам Nissan Terra превосходит своих конкурентов: длина — 4882 мм, ширина — 1850 мм, размер колесной базы равен 2745 мм. Клиренс — такой же, что и у пикапа (225 мм). Никаких изменений по подвеске не потребовалось: Navara имеет заднюю пружинную подвеску.

Вплоть до центральных стоек внедорожник полностью повторяет пикап, за исключением иного оформления передней части: у Terra иные радиаторная решетка, фары, бампер. «Нарощенная» вместо грузовой платформы часть вписалась довольно гармонично и, так как облик Terra разрабатывался в головном отделении коммерческого транспорта, машина лишена спорных стилистических решений, которые присутствуют, например, на Mitsubishi Pajero Sport.

Nissan Terra

Интерьер повторяет архитектурой Navara, но выглядит богаче за счет хромированных вставок, мультимедийной системы с большим экраном (здесь есть навигация), сиденья обшиты кожзамом, а задний ряд сидений слегка отнесен назад, что позволило создать большой запас пространства для ног пассажиров. Спинка здесь регулируется по наклону. В отличие от своих конкурентов, по крайней мере пока, Nissan Terra предлагается исключительно в пятиместном исполнении салона.

По оснащению внедорожник затыкает за пояс пикап: в числе опций 2-зонный климат-контроль, светодиодные фары, семь подушек безопасности, система кругового обзора с помощью камер, система автоматического экстренного торможения и многое другое.

На китайском рынке Nissan Terra будет продаваться исключительно с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. Базовые версии предлагают заднеприводные и на механике, более богатые: с жестко подключаемым передком и с 6-ступенчатым автоматом. Для других рынков наверняка будут доступны и турбодизели, которыми оснащается Navara.

Nissan Terra

Для Китая Nissan уже объявил цену на Terra: от 169 800 до 245 800 юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,73 — 2,5 миллиона. С такой ценой машина была бы конкурентна и у нас. Но в российском офисе японской компании говорят, что пока Terra продавать у нас не собираются. Оно и понятно: в начале внедорожник появится на основных рынках, в которые помимо Китая входит, например, Таиланд, а затем, возможно, в Nissan одумаются и все же предложат машину и нашему покупателю.

Фото: Nissan, autohome.com.cn