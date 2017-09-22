Несколько лет назад Nissan избавился от рамного Pathfinder, решив сосредоточиться на кроссоверах. Но в Азии, где популярны рамные машины, этого не поняли, к тому же конкуренты в лице Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner и не думали уходить с рынка, а наоборот обновились.
Потому в Ниссане экстренно придумали легенду о развитии коммерческого отделения компании, под эгидой которого и появился внедорожник Terra, идеологический наследник того самого старого Pathfinder. Как и он, Terra построен на базе пикапа, нынешнего поколения Nissan NP300 Navara.
По размерам Nissan Terra превосходит своих конкурентов: длина — 4882 мм, ширина — 1850 мм, размер колесной базы равен 2745 мм. Клиренс — такой же, что и у пикапа (225 мм). Никаких изменений по подвеске не потребовалось: Navara имеет заднюю пружинную подвеску.
Вплоть до центральных стоек внедорожник полностью повторяет пикап, за исключением иного оформления передней части: у Terra иные радиаторная решетка, фары, бампер. «Нарощенная» вместо грузовой платформы часть вписалась довольно гармонично и, так как облик Terra разрабатывался в головном отделении коммерческого транспорта, машина лишена спорных стилистических решений, которые присутствуют, например, на Mitsubishi Pajero Sport.
Интерьер повторяет архитектурой Navara, но выглядит богаче за счет хромированных вставок, мультимедийной системы с большим экраном (здесь есть навигация), сиденья обшиты кожзамом, а задний ряд сидений слегка отнесен назад, что позволило создать большой запас пространства для ног пассажиров. Спинка здесь регулируется по наклону. В отличие от своих конкурентов, по крайней мере пока, Nissan Terra предлагается исключительно в пятиместном исполнении салона.
По оснащению внедорожник затыкает за пояс пикап: в числе опций 2-зонный климат-контроль, светодиодные фары, семь подушек безопасности, система кругового обзора с помощью камер, система автоматического экстренного торможения и многое другое.
На китайском рынке Nissan Terra будет продаваться исключительно с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. Базовые версии предлагают заднеприводные и на механике, более богатые: с жестко подключаемым передком и с 6-ступенчатым автоматом. Для других рынков наверняка будут доступны и турбодизели, которыми оснащается Navara.
Для Китая Nissan уже объявил цену на Terra: от 169 800 до 245 800 юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,73 — 2,5 миллиона. С такой ценой машина была бы конкурентна и у нас. Но в российском офисе японской компании говорят, что пока Terra продавать у нас не собираются. Оно и понятно: в начале внедорожник появится на основных рынках, в которые помимо Китая входит, например, Таиланд, а затем, возможно, в Nissan одумаются и все же предложат машину и нашему покупателю.
- Тем временем на российском заводе Nissan готовятся к началу производства обновленного X-Trail.
- Рамные внедорожники не попали в топ-10 самых популярных моделей сегмента SUV, там сплошь кроссоверы.
Фото: Nissan, autohome.com.cn
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