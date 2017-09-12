Обновленный Nissan X-Trail для России: первые подробности

Российский завод Nissan в Санкт-Петербурге начал производство тестовых экземпляров обновленного кроссовера X-Trail. При этом машина для нашего рынка будет отличаться от европейской версии.

Nissan X-Trail

Сейчас на заводе идет отладка нового оборудования, которое было закуплено для производства обновленного кроссовера, показанного в июне прошлого года. Из-за довольно серьезных изменений были проведены работы в сварочном цеху — там появилась новая система лазерных датчиков для более точной сборки кузовов. Также изготовлены новые пресс-формы для бамперов, есть лазерная машина, которая будет делать в них отверстия.

Из-за появления на машине фронтального радара была произведена модернизация оборудования на постах калибровки системы кругового обзора. Появление радара означает то, что российская версия получит систему экстренного автоматического торможения. А вот система полуавтоматического вождения ProPILOT, которую европейцам предложат в этом году, у нас вряд ли будет входить в оснащение кроссовера.

Nissan X-Trail

Представители завода говорят о том, что российская версия машины будет отличаться от европейского варианта, и в первую очередь это касается ходовой части. При этом многие технические изменения были сделаны на основе отзывов владельцев автомобилей.

Внешне обновленный Nissan X-Trail легко отличить по новой радиаторной решетке с хромированной V-образной вставкой, иным фарам и прямоугольным противотуманкам. На крыше появилась радиоантенна в форме «акульего плавника», это улучшило прием сигнала.

В салоне в глаза сразу бросается сплюснутый снизу мультируль, изменилась обвивка сидений, появился обогрев второго ряда. Изменилась и мультимедийная система с навигацией, интерфейс которой стал ближе к мобильным приложениям.

Nissan X-Trail

Серийное производство обновленного Nissan X-Trail в России начнется в сентябре этого года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Фото: Nissan