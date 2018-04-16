Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе Алисова просит суд отсрочить приговор

Ходатайство от Ольги Алисовой, сбившей 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе ребенка, поступило в Железнодорожный суд Московской области.
Она просит об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова. Рассматривать ходатайство будут 18 апреля в 10:30 по мск.
Суд признал Алисову виновной 15 ноября 2017 года и назначил ей три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с нее взыскано в счет компенсации морального вреда 2,5 млн рублей и еще 61,5 тыс. рублей составили затраты на похороны.
Резонанс это дело получило еще и потому, что, согласно первичному заключению судмедэкспертизы, в крови ребенка якобы была обнаружена большая доза алкоголя (2,7 промилле). В ходе комплексной судебной экспертизы эти данные опровергли, а в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова СК возбудил уголовное дело о халатности.
- Чтобы опровергнуть выводы судмедэксперта, была сделана комплексная экспертиза с привлечением ведущих специалистов по крови. Комиссия пришла к выводу, что мальчик был трезв в момент ДТП, просто эксперт ненадлежащим образом изъял образец крови погибшего, загрязнив его спиртообразующей микрофлорой, что привело к процессу спиртового брожения. Когда Клейменов выявил в крови ребенка этанол в количестве 2,7 промилле, это не могло его не насторожить, так как это смертельно опасная доза для маленького мальчика. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
- Виновница аварии выдвинула иск к отцу мальчика Роману Шимко на 10 млн рублей за клевету. Он обвинял ее в том, что она употребляла и распространяла наркотические препараты, а также принимала участие в фальсификации обстоятельств данного ДТП.
Фото: АГН «Москва»
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