Поездка за вином на «танке» обернулась 2,5 годами колонии

Апатитский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в начале этого года угнал гусеничный тягач и въехал на нем в витрину продуктового магазина.

Инцидент, напомним, произошел 10 января, фотографии с места событий впечатлили читателей «За рулем». Мужчина 1988 года рождения угнал с территории учебного полигона ПОУ «Апатитская ТШ ДОСААФ России» гусеничный тягач МТ-ЛБВ и поехал кататься на нем по городу Апатиты. Поездка закончилась в витрине продуктового магазина, которую дебошир разнес с целью похищения спиртного — полицейские задержали его на месте преступления с поличным.

Ранее 4 января мужчина совершил еще одно аналогичное преступление: угнал с автобазы Кольского научного центра РАН грузовик КАМАЗ-553212 и также поехал на нем кататься по Апатитам — полицейские его оперативно задержали.

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Мурманской области, Апатитский городской суд признал любителя кататься на тяжелой технике виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение» и частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Фото: Хибины.com