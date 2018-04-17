Первое детское автокресло с подушками безопасности. И это не шутка!

Детское автомобильное кресло со встроенными подушками выпустила компания Maxi-Cosi (голландское подразделение канадской компании Dorel Inc.). Испытания показали, что шейные позвонки ребенка при столкновении страдают намного меньше!

AxissFix Air — это новая флагманская модель компании, которая была разработана совместно с производителем мобильных воздушных подушек безопасности — компанией Helite.

Кресло подходит для детей ростом от 61 до 105 сантиметров, оснащено креплением Isofix и поворотным на 360 градусов основанием для облегчения установки, а также двумя маленькими подушками безопасности, расположенными в районе плеч в ремнях безопасности и подключенными к резервуарам с CO 2 . В случае аварии мгновенно срабатывает датчик положения сиденья, и подушки выстреливают в течение 0,05 секунды.

На видео показано, как при лобовом столкновении в кресле, оснащенном такими подушками, сила удара, приходящаяся на голову и шейные позвонки ребенка, на 55% меньше, чем в обычных детских автокреслах.

Эндрю Рэтклифф, управляющий директор Maxi-Cosi, объясняет, что компания уже несколько лет исследует, как подушки безопасности могут лучше защитить голову ребенка и шею в автомобильных сиденьях. Успешные испытания различных устройств, например, таких, как куртки-подушки безопасности для мотоциклистов, вдохновили инженеров компании на эту разработку, и таким образом появилась новаторская технология для следующего поколения детских автомобильных кресел, передает его слова издание Motor.1.

Кресла Maxi-Cosi AxissFix Air продаются в детских магазинах Великобритании по цене от 550£ (около 783 долларов). Они будут совершенствоваться и становиться все популярнее, особенно когда их цена окажется более доступной для рядовых покупателей.

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Фото, видео: YouTube