Нетрезвые мужчины избили водителя скорой из-за «неправильной» парковки

Этот вопиющий случай произошел в Екатеринбурге. Нападавшие попытались скрыться, но их быстро вычислили.

Автомобиль скорой помощи прибыл на заявку к дому на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Пока фельдшеры оказывали пациенту помощь, водитель находился в машине, ему по инструкции запрещено покидать свое место во время работы бригады. К нему подошли двое местных пьянчуг, которым не понравилось, что машина перегородила выезд, и начали провоцировать конфликт, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Слово за слово, и завязалась драка, водитель получил несколько ударов в лицо, после чего хулиганы скрылись. Мужчина обратился в полицию, и сотрудники правоохранительных органов быстро их вычислили.

Затеяли драку с водителем скорой молодые люди 20 и 26 лет, последний ранее был судим за имущественные преступления и сейчас работает монтажником на заводе, его друг — безработный. Выяснилось, что избивал водителя тот, что постарше. Обоих оштрафовали за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а драчуну еще и предъявили обвинение по статье 116 УК РФ «Побои». До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Пешеходы нынче пошли агрессивные, недавно двое граждан подшофе избили водителя за то, что он, по их мнению, не притормозил перед пешеходным переходом.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению водителей, не пропускающих скорую. Смоделировали ситуацию, пустили машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами, а чуть поодаль ехал автомобиль ГИБДД. На живца попалось 29 нарушителей.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС