Пьяные пешеходы избили водителя за превышение скорости

«Подогретые» молодые люди вели себя настолько агрессивно, что водителю пришлось от них убегать, бросив автомобиль. Угадайте, где потом обнаружили его машину?

Инцидент произошел в поселке Кормиловка Омской области. Проезжая по круговому перекрестку, водитель сбросил скорость, чем воспользовались двое пьяных пешеходов, которые встали на его пути и начали пинать автомобиль. Рассерженный водитель выскочил из машины, но тут же получил по шее, пешеходы начали избивать его, утверждая, что он ехал слишком быстро. Поле боя водителю пришлось покидать бегом, он сообщил о происшествии в правоохранительные органы, и вскоре бойцы Росгвардии, которым поступил сигнал, задержали нетрезвых граждан, находившихся к тому моменту уже в двух километрах от места происшествия. Автомобиль был брошен на обочине, куда заехали на нем нетрезвые пешеходы. На двери машины появились свежие вмятины.

Хулиганами оказались молодые люди 25 лет. Они утверждали, что хотели таким образом наказать водителя за превышение скорости на пешеходном переходе, сообщает Омское управление Росгвардии.

Обычно все бывает наоборот: агрессивно ведет себя пьяный водитель, который находится за рулем. Как, например, этот, что собрал коллекцию дорожных знаков для «личного пользования».

Недавно статью 12.8 КоАП дополнили примечанием, согласно которому водитель признается пьяным при наличии у него в крови этилового спирта в концентрации 0,3 и более г/л.



Фото: Depositphotos