Девушка каталась в багажнике машины и сломала обе ноги

Все случилось ночью 14 апреля в центре Калуги. Хэтчбек Opel Corsa, в открытом багажнике которого ехали две девушки, догнали Жигули.

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Опубликованная в Сети видеозапись происшествия сделана из машины виновника ДТП, молодого человека 1999 года рождения. Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД РФ по Калужской области, водитель ВАЗ 21041–30, двигаясь в крайнем правом ряду по улице Кирова, не смог соблюсти безопасную дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля Opel Corsa и допустил с ним столкновение. Водителя Жигулей и его друга, сидевшего на переднем пассажирском месте, очевидно, привлекли симпатичные девушки, ехавшие в открытом багажнике Корсы, — молодые люди захотели подъехать поближе и снять их на мобильный телефон. Однако Корса, которой также управляла девушка, снизила скорость, и Жигули ударили ее в корму, при этом ноги одной из пассажирок оказались зажатыми между двумя машинами.

Пострадавшая 1994 года рождения с переломами обеих нижних конечностей была доставлена в больницу, а водителями занялись инспекторы ДПС: молодой человек ответит по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» (штраф 1500 рублей), а девушка-водитель Корсы 1995 года рождения — по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля» (штраф 1000 рублей).

Летом прошлого года Госдума РФ предложила увеличить штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров, но до реального законопроекта дело пока так и не дошло.

В начале апреля в Воронеже очевидцы сняли на видео двух танцующих в люке едущего Мерседеса полуобнаженных девушек. Тогда, к счастью, обошлось без аварии.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube