Девушка каталась в багажнике машины и сломала обе ноги

Опубликованная в Сети видеозапись происшествия сделана из машины виновника ДТП, молодого человека 1999 года рождения. Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД РФ по Калужской области, водитель ВАЗ 21041–30, двигаясь в крайнем правом ряду по улице Кирова, не смог соблюсти безопасную дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля Opel Corsa и допустил с ним столкновение. Водителя Жигулей и его друга, сидевшего на переднем пассажирском месте, очевидно, привлекли симпатичные девушки, ехавшие в открытом багажнике Корсы, — молодые люди захотели подъехать поближе и снять их на мобильный телефон. Однако Корса, которой также управляла девушка, снизила скорость, и Жигули ударили ее в корму, при этом ноги одной из пассажирок оказались зажатыми между двумя машинами.
Пострадавшая 1994 года рождения с переломами обеих нижних конечностей была доставлена в больницу, а водителями занялись инспекторы ДПС: молодой человек ответит по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» (штраф 1500 рублей), а девушка-водитель Корсы 1995 года рождения — по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля» (штраф 1000 рублей).
- Летом прошлого года Госдума РФ предложила увеличить штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров, но до реального законопроекта дело пока так и не дошло.
- В начале апреля в Воронеже очевидцы сняли на видео двух танцующих в люке едущего Мерседеса полуобнаженных девушек. Тогда, к счастью, обошлось без аварии.
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Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
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