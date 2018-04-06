Голые (почти) девушки станцевали на скорости в люке Мерседеса

Свидетелями зажигательных танцев в нижнем белье на свежем воздухе стали жители Воронежа. Девушек на ледяном апрельском ветру согревал и веселил алкоголь.

Ролик снят очевидцами ночью 4 апреля на Северном мосту. Температура воздуха в городе тогда колебалась около нуля, дул холодный ветер, так что погода, прямо скажем, не располагала к обнажению. Тем не менее находившимся, вероятно, под воздействием горячительных напитков пассажиркам Мерседеса было жарко и весело, они высунулись по пояс в открытый люк в крыше и принялись танцевать. Из одежды на барышнях было только красное нижнее белье. На сигналы проезжающих мимо машин танцовщицы отвечали визгом и еще больше раззадоривались.

Воронежским автомобилистам, к слову, не привыкать лицезреть обнаженные женские тела в транспортном потоке. В 2014 году местные жители сняли на видео эффектную девушку, которая высунулась в окно едущей машины и демонстрировала окружающим свою пышную грудь.

В феврале в Санкт-Петербурге мажор на Ниссане GT-R и его полуголая подружка-блондинка похулиганили на дорогах и выложили видеозапись в интернет.

Осенью прошлого года звезда «Дома-2» Ольга Бузова шокировала гаишников ездой на кровати по центру Москвы.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube