Полуголая блондинка и мажор на Ниссане GT-R похулиганили в Питере

Мажоры опять жгут! На сей раз провокационное и эротическое видео снято в Санкт-Петербурге.

Девушки сами раздеваются, если ты богат и если у тебя крутая тачка, полагают некоторые мужчины, а один состоятельный молодой человек, проживающий в Ленинградской области, решил наглядно проиллюстрировать этот стереотип.

Оригинальная видеозапись со звуком (очень агрессивным и громким) опубликована в Инстаграме сообществом richrussiankids, рассказывающем «о роскошной праздной жизни, скрещенной с российскими реалиями».

В ролике видно, как блондинка, одетая в легкое платье, несмотря на суровые питерские морозы, садится в Nissan GT-R с красивыми номерами 999, и водитель лихо везет ее непристегнутую по центру города, совершая резкие перестроения из ряда в ряд. Затем действие переносится к стадиону «Санкт-Петербург», где девушка в одном нижнем белье танцует на снегу, а мажор на спорткаре нарезает вокруг нее круги в заносе. Заканчивается ролик тем, что водитель лапает вернувшуюся в машину девушку за грудь. Вот такая теперь жизнь в культурной столице…

В Москве тем временем мажоры упорно продолжают кататься по встречке на Бережковской набережной.

А в Сургуте из-за пьяного мажора началась настоящая травля сотрудника ГИБДД, который не захотел закрывать глаза на правонарушение сынка большого начальника.

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Фото, видео: YouTube