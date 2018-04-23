Кошка-путешественница проехала 100 километров на подвеске колеса

В Приморье кошка проехала более 100 километров на подвеске заднего колеса автомобиля, пишет Instagram-паблик АрсеньевТВ. Один из подписчиков по имени Артур выехал из города Арсеньева, а у поселка Михайловка услышал мяуканье. Животное сидело на подвеске, чтобы достать его, пришлось снимать колесо, процесс засняли на видео. Бедное дрожащее животное успокоили и отмыли. Объявили конкурс на лучшее имя. Победила кличка Везунчик, вот с таким мужским именем теперь предстоит жить кошечке, которую автовладелец решил оставить себе.
- Похожий случай был в прошлом году в Австралии: там самка коалы проехала более 16 км держась за рычаг передней подвески.
- Дикую рысь, застрявшую в решетке радиатора, автомобилистка из Вирджинии заметила только через час поездки. Вызволяли путешественницу с помощью специалистов Ричмондского центра защиты животных.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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