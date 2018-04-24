Тотальная слежка: все автомобильные номера оснастят чипами

В ГИБДД решили вернуться к идее оснащения автомобильных номеров специальными чипами, которые содержат всю информацию о машине и ее владельце. А со временем ведомство хочет и вовсе избавиться от обязанности выдавать номера.

Впервые предложение оснащать государственные номера RFID-метками прозвучало еще пять лет назад, его прорабатывали в правительстве, но потом благополучно забыли. В 2017 году пошли слухи, что к нему вернулись вновь, но в МВД опровергли эту информацию.

Напомним, что такой чип может содержать информацию о транспортном средстве и его владельце, а специальные радиоприемники, которые могут быть установлены вдоль дороги, эту информацию считывают. Таким образом, машина оказывается «под колпаком», то есть можно контролировать ее перемещения по дорогам.

Внезапно в ГИБДД вновь вернулись к этой идее. Как заявил глава ведомства Михаил Черников в интервью газете «КоммерсантЪ», в настоящее время ведомство прорабатывает вариант встраивания чипов в государственные номера. По словам Черникова, это, в частности, позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

Правда, он подсластил горькую пилюлю: в рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» предполагается официальная продажа автомобильных номеров. Владельцы смогут выбрать буквенно-цифровое сочетание, которое ему нравится. А «красивые» номера будут продаваться с аукционов. При этом ГИБДД хочет вообще избавить себя от необходимости выдавать номера, но Михаил Черников не уточнил, как будет происходить эта процедура. Не исключено, что на новые машины их станут выдавать дилеры. Сегодня необходимость смены номеров при продаже подержанного автомобиля отменена, а в случае, если они понадобятся, не исключено, что их выдачей будут заниматься МФЦ.

Также в ГИБДД пытаются решить проблему с мошенничеством, связанным с продажей автомобилей, находящихся в залоге у банков. Частично эту проблему должен решить электронный паспорт транспортного средства, в который будет вноситься информация о залоге. Но, судя по всему, в ведомстве не исключают возвращения к практике регистрации залога в органах ГИБДД.

В прошлом году Росстандарт подготовил новый стандарт госномеров. Их формат не изменился, но появятся новые номера для автомобилей из Японии и Америки, а также специальные для классических и спортивных автомобилей.

Устраивать аукционы по продаже «красивых» номеров Михаил Черников пообещал еще прошлым летом.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС