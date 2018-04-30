Камера сфотографировала превысившую скорость утку. Полиция думает, как ее наказать

Наказать, конечно, хотят лихую утку, а не бездушную камеру. Инцидент произошел в цитадели порядка и стабильности — Швейцарии.

Швейцарские власти ради благополучия и безопасности граждан не скупятся на камеры наружного видеонаблюдения, в том числе те, что автоматически выписывают штрафы нарушителям ПДД. Даже в самой захолустной альпийской деревеньке можно увидеть новейшие видеокомплексы, подключенные к интернету.

Есть камеры и на дорогах тишайшего городка Оберванген, что в пригороде Берна — местная полиция тут буквально умирает от скуки, проводя рутинные профилактические мероприятия. И вот — ба! — тревога, нарушитель! 13 апреля камера, установленная рядом с домом 209 по улице Вангентальштрассе, зафиксировала движущийся на скорости 52 км/ч объект в зоне, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 км/ч. Лихачом оказалась летящая вдоль дороги утка, в связи с чем компьютеризированный комплекс не смог опознать марку, модель и регистрационный номер. Кому же тогда высылать штаф? Ведь если есть преступление, должно быть и наказание — иначе в правовом государстве и быть не может! Озадаченная полиция даже провела опрос на эту тему в Фейсбуке, но пользователи только посмеялись. Стало быть, запишут утку в «висяки», то есть нераскрытые дела, заведут на нее досье и поместят в архив лет на сто, чтобы затем потомки умилялись.

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Фото: depositphotos.com, Polizeiinspektorat Köniz