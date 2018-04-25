ГИБДД начинает наводить резкость на чистоту автомобилей. Весна!

Города прихорашиваются и стряхивают с себя накопившуюся грязь. Ну и автомобили не мешало бы помыть, напоминают в столичной ГИБДД. Не секрет, что есть немало автовладельцев, которые ни разу за зиму не гоняли свой автомобиль на мойку. Все равно же запачкается!

В Москве стартовала акция «Чистый город — чистый автомобиль», сообщает столичная Госавтоинспекция. Это так называемое профилактическое мероприятие, которое призывает водителей привести свои автомобили в аккуратный вид. Таким образом планируют повысить экологическую культуру граждан.

Месячник «Чистый автомобиль» ГИБДД проводит ежегодно с конца 90-х годов и каждый год проверяет состояние нескольких сот тысяч автомобилей, работу автомоечных пунктов, а также следит за состоянием въезжающего в Москву автотранспорта.

ГИБДД напоминает, что прежде чем выехать за пределы строящегося объекта, водители должны вымыть колеса и корпус, а при перевозке сыпучих грузов укрыть кузов тентом.

Ну и, конечно, Госавтоинспекция усилит внимание к тонировке стекол: «Чрезмерное затемнение ухудшает обзор для водителя, особенно в ночное время, и может стать причиной аварий», говорится в официальном сообщении ведомства.

Мы же напоминаем, что штраф за нечитаемые номера, согласно первой части статьи 12,2 КоАП, составляет 500 рублей. Что касается кузова автомобиля, то тут инспектор может лишь устно пристыдить водителя, никакого штрафа за это не предусмотрено.

Может, и в самом деле нет смысла мыть авто в грязное время года, все равно же запачкается? Надо, утверждает наш автор и приводит аргументы.

Сухая мойка — вполне действенное средство, особенно если он не сильно запачкан. Смотрите наше видео, как освежить свой автомобиль с помощью специального средства и мягкой тряпки.



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