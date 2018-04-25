Объявлены финалистки конкурса Miss Tuning 2018. Смотрим!

Фестиваль Tuning World Bodensee 2018 пройдет с 10 по 13 мая, его финалом по традиции станет конкурс красоты. На корону Miss Tuning в этом году претендовали 340 красивых девушек со всей Европы. На этой неделе жюри отобрало 12 финалисток, которым предстоит показать публике все свои таланты и достоинства. Победительница получит не только почетный титул, но и тюнингованный хэтчбек Nissan Micra. Занявшим второе и третье места девушкам дадут скромное денежное вознаграждение «на шопинг» в размере 500 и 250 евро. Итак, вот они, претендентки — наслаждаемся и делаем ставки!
- В прошлом году королевой тюнинга стала блондинка Ванесса Шмит, молодая учительница из Брухзаля. Посмотреть на нее и других участниц прошлогоднего конкурса можно по ссылке.
- Победительница конкурса Miss Tuning традиционно снимается для фирменного календаря. Снимки делает Андреас Райтер, известный фотограф из журнала Playboy. С актуальным календарем можно ознакомиться здесь.
- В 2016 году королевой красоты на Tuning World Bodensee была названа пышнотелая Юлия Оемлер — оцените ее аппетитные формы!
Фото: Tuning World Bodensee
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