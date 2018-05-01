Названа самая красивая в мире девушка-автомеханик

Девушек, умеющих эффектно стоять у открытого капота, в мире много, но Тантин Менесес из Филиппин отличается от них тем, что действительно разбирается в машинах и может перебрать двигатель в полевых условиях.

Официальных титулов типа «Мисс автомеханик» у Тантин нет, но про 21-летнюю девушку, умеющую ловко крутить гайки под машиной, в последнее время рассказывают многие СМИ и не скупятся на комплименты. Автомобильными железками Тантин увлекается с малых лет и сейчас изучает автодело в колледже, а полученные знания применяет в небольшой частной мастерской в Пампанге. Тантин, разумеется, использует все, чем наделила ее природа, и денежки зарабатывает в основном как модель, а не как автомеханик, — работает на шоу и выставках, снимается в рекламе. В интервью она не раз заявляла, что не собирается бросать машины и что грязь, масло и физический труд для нее в кайф, она готова перебирать механизмы часами. В детстве Тантин дразнили за странное увлечение, а теперь именно благодаря ему она прославилась. Что и говорить, умница и красавица!

Осенью прошлого года «За рулем» знакомил читателей с эротическими календарями от немецкой фирмы Twin Busch, выпускающей оборудование для автомастерских — там девушки просто позировали, а не работали, но смотреть на них все равно приятно.

В России проводится ежегодный конкурс «Автомисс». В прошлом году в нем победила служащая ВДВ Елена Попова. Посмотреть на нее и других участниц можно здесь.

Фото: facebook.com/tantin.meneses