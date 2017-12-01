Пьяные мажоры на BMW устроили стрельбу на парковке торгового центра

Инцидент произошел днем 26 апреля в Красноярске на парковке торгового комплекса «Леруа Мерлен». Посетителей и работников магазина переполошили молодые люди на черном BMW X5 — один из них начал вести беспорядочную стрельбу из люка автомобиля.

На место происшествия на улицу Калинина быстро приехали сотрудники полиции и задержали дебоширов, которые, как выяснилось, были пьяны и затеяли стрельбу из развлечения. Огонь из травматического пистолета вел водитель элитного кроссовера, 27-летний, ранее несудимый мужчина, он произвел в воздух более 12 выстрелов.

Во время досмотра оперативники обнаружили в BMW патроны и опустошенные бутылки из-под спиртных напитков. Молодых людей доставили в отделение полиции, кроссовер увезли с парковки на эвакуаторе на спецстоянку.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также полицейские заметили, что BMW X5 имеет избыточную тонировку, и составили соответствующий протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (штраф — 500 рублей).

Что до стрельбы, то по ней процессуальное решение пока не принято, оружие изъято, проводится проверка.

В ролике, опубликованном сегодня пресс-службой ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, видно, что молодые люди не сильно переживают из-за случившегося, смеются и шутят. Один из них говорит: «Задержали блестяще!».

В марте в Санкт-Петербурге неравнодушные автомобилисты самостоятельно задержали пьяных мажоров на «пятерке» BMW, а затем передали их полиции.

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Фото, видео: 24.мвд.рф