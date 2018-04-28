Наркоман на BMW пошел на таран и убил инспектора ДПС

Трагедия произошла ночью 27 апреля в Казани. Экипаж ДПС на Приоре перекрыл дорогу нарушителю на BMW, но его это не остановило…

Сотрудники полиции заметили нарушителя на «пятерке» BMW примерно в час ночи на улице Восстания, требование об остановке он проигнорировал, началась погоня. На пересечении улиц Волгоградской и Декабристов на пути у беглеца встала полицейская Приора, но водитель и его напарник выйти из машины не успели — события развивались слишком быстро, момент удара зафиксировала одна из видеокамер наружного наблюдения.

После столкновения находившихся в Приоре полицейских доставили в больницу, один из них — 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин, отец двоих детей — от полученных травм скончался, не приходя в сознание. Его напарник — 29-летний капитан полиции Вячеслав Морозов — выжил, но получил травмы средней степени тяжести.

Нарушитель серьезно не пострадал, у него лишь синяки и ссадины. Им оказался неоднократно ранее судимый 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (от 2 до 7 лет тюрьмы) и статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение).

Региональная газета «Бизнес Online» выяснила, что ранее Сатрутдинов неоднократно привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков, а также был судим и лишен прав за бегство с места ДТП. Издание опубликовало видеозапись беседы с Сатрутдиновым сразу после задержания:

Задержанный утверждает, что автомобиль BMW, на котором он протаранил полицейскую Приору, принадлежит его матери, которая работает администратором гостиницы. За иномаркой числится несколько неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: vk.com/chp_kazan

Видео: YouTube