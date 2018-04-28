Полная иллюминация! На Крымском мосту протестировали ночную подсветку

Строительство Крымского моста уже вышло на финишную прямую, и обкатывают окончательные детали, такие как, например, ночная подсветка. Зрелище поистине завораживающее! Таким образом, мост можно рассматривать не просто как функциональное сооружение, но и в качестве прекрасного архитектурного объекта.
Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым, автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, в цвета российского флага.
Строит транспортный переход одна из крупнейших российских компаний — «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Стоимость работ оценивается в 28 млрд рублей. Автомобильное движение по мосту после визита президента решили открыть раньше срока — не в декабре, а уже в мае этого года (для грузовиков — в ноябре). Железнодорожное обещают запустить к декабрю 2019 года.
- 26 апреля автодорожная часть Крымского моста прошла заключительные испытания в статике и динамике. Вскоре на Крымском мосту установят дорожные знаки: всего их будет 61.
- Журналисты «За рулем» не выдержали и еще до открытия Крымского моста наведались посмотреть, как продвигаются работы. Наш репортаж читайте в майском номере журнала «За рулем» и на сайте (уже скоро!).
Фото: ИА «Крым Информ»
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