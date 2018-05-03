Плюсы тонировки: девушки используют ее как зеркало!

В России «зеркальная» тонировка стекол передних дверей запрещена, так что у нас такой номер не пройдет. Но во Вьетнаме закон не так суров, и из-за этого порой происходят забавные ситуации.

Сценка с прихорашиванием девушки у окна припаркованного автомобиля имела место в городе Хошимин. Барышня явно не знала, что в машине находится водитель, а потому не стеснялась: поправляла лифчик, гримасничала и даже ковырялась в носу. Когда водитель все-таки не выдержал и опустил стекло, изумлению девушки не было предела, она поспешно ретировалась.

Интернет-пользователи практически единодушно назвали ролик фейком — мол, уж больно театрально девушка кривляется, да и тонировка стекла не такая уж сильная, чтобы невозможно было заметить человека. Другие комментаторы резонно замечают, что не так уж важно, постановка это или реальный случай из жизни, видео в любом случае прикольное.

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Фото, видео: YouTube