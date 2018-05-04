Права будут выдавать не только в ГИБДД: МВД хочет облегчить себе жизнь

Министерство внутренних дел решило поручить многофункциональным центрам выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Несмотря на то, что недавние масштабные сокращения сотрудников ГИБДД не коснулись отделов регистрационно-экзаменационной работы, в МВД все же хотят еще больше облегчить работу дорожного ведомства.

Минэкономразвития, Минпромторг и МВД подготовили ведомственный приказ, позволяющий многофункциональным центрам (МФЦ) выдавать документы водителям. При этом ГИБДД не перестанет выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, но явно у гаишников работы уменьшится.

Сегодня МФЦ могут лишь выдавать водительские удостоверения взамен утраченных или по истечению срока их годности. Точнее, они выступают посредниками между ГИБДД и гражданами, так как не подключены к базам МВД и ГИБДД.

Чтобы МФЦ в полном объеме могли выполнять услуги по выдаче водительских удостоверений и регистрировать автомобили, требуется совместить информационные системы собственно МФЦ и МВД России. Также, как пишут «Известия», необходимо установить в центрах специальное оборудование. Вначале чиновники планируют определить необходимые для выпуска документов технологии, а затем внесут изменения в соответствующую нормативно-правовую базу.

Пилотный проект по выдаче документов планируют начать уже в этом году в Татарстане. Ожидается, что эксперимент продлится с 1 декабря этого года по 1 марта 2019-го. Кроме того, не исключается возможность подключения к проекту Москвы и Санкт-Петербурга, причем здесь эксперимент должен продлится полгода, но этот вопрос пока не решен.

Кстати, вскоре вырастет госпошлина за выдачу как водительских удостоверений, так и некоторых других документов.

В МФЦ по действующему регламенту процедура обмена прав может занимать 15 рабочих дней.

Фото: АГН «Москва»