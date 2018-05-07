Кегельбан по-московски: машина сбила двух мотоциклистов ГИБДД

С открытием мотосезона аварии с участием мотоциклистов становятся настолько частыми, что интерес способны вызвать разве что у их участников и близких. Но это ДТП довольно необычное.

Произошла авария в день официального открытия мотосезона в Москве (5 мая) и аккурат на следующий день после того, как мотоподразделения ГИБДД вышли для патрулирования на дороги.

На видео, которое опубликовано телеграм-каналом Mash, видно, что несколько автомобилей стоят на разворот на Самотечной площади в Москве (кстати, недалеко от главка МВД). Как только им зажигается зеленый, из левого ряда стартует легковушка. Ее водитель явно не видел двух мотоциклистов, которые на высокой скорости двигались в это время по прямой.

В итоге мотоциклисты сумели уйти от прямого удара, но все же «разобрались». Мотоциклы — полицейские, а пострадавшие — инспекторы ГИБДД. Они были направлены на обследование в больницу, травмы оказались несерьезными. По факту аварии идет проверка, но она, скорее всего, покажет вину водителя автомобиля: он совершал маневр, не убедившись в его безопасности.

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Фото, видео: depositphotos, YouTube