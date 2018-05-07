Ребенок на Ленд Крузере устроил массовое ДТП. Папа был рядом и сбежал

Урок вождения для 10-летнего мальчика едва не закончился трагедией. Мальчик слишком резко надавил на газ мощного внедорожника, а отец не смог его подстраховать.

Инцидент произошел днем 6 мая в городе Чебаркуль Челябинской области на парковке хозяйственного магазина, стоящего на пересечении улиц Кирова и Октябрьская. По свидетельствам очевидцев, из двора на довольно приличной скорости вылетел внедорожник Toyota Land Cruiser, протаранил забор, пронесся по пешеходному переходу и врезался в припаркованную у магазина Мазду 6, а та, в свою очередь, по цепочке повредила Kia Sorento и Daewoo Nexia. Между припаркованными машинами находились два человека, одному из них потребовалась госпитализация. Ленд Крузером управлял 10-летний мальчик, сидевший на коленях отца, а на переднем пассажирском кресле был дедушка мальчика. В результате удара у внедорожника сработали подушки безопасности, мальчик и его родственники не пострадали, но отец скрылся с места ДТП.

В МВД Челябинской области это происшествие пока никак официально не прокомментировали.

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Фото: vk.com/typical_chebarkul