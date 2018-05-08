Водитель пикапа проехал 65 км в окружении тысяч пчел и выжил

Американский пасечник Уоллес Левервуд из города Уэйнсвилл, штат Северная Каролина, в прошлые выходные купил тысячи новых пчелок и повез их домой, однако по дороге насекомые выбрались из «упаковки»…

За контейнер с пчелами мистер Левервуд заплатил 165 долларов и повез его на свою пасеку. Дорога была длинной, и по пути пчеловод решил сделать перерыв на обед в одной из придорожных закусочных. Когда он вернулся к своему пикапу, в кабине которого стоял пчелиный контейнер, то обнаружил, что насекомые каким-то образом выбрались из временного убежища и облепили собой весь салон.

Что делать? Не пропадать же добру? Уоллес быстро проник в кабину, захлопнул дверь и продолжил путь в окружении примерно трех тысяч новых питомцев. Так он проехал порядка 65 километров, и, что удивительно, пчелы его ни разу не укусили!

Лишь дома при попытке извлечь пчел из машины мистер Левервуд получил несколько укусов, но для пасечника это привычное дело. Главное, что все пчелки доехали до нового места жительства в целости и сохранности и уже в ближайшее время начнут приносить прибыль своему терпеливому и заботливому хозяину.

Весной прошлого года собственной обширной пасекой обзавелся завод фирмы Porsche в Лейпциге.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube