Эксперты назвали самые надежные подержанные седаны

Специалисты одной из компаний провели исследование и выяснили, у каких подержанных седанов в категориях «до 500 тысяч рублей» и «от 500 тысяч до одного миллиона рублей» наиболее хорошее техническое состояние.

Седан — самый популярный тип кузова в России, у нас такие машины считаются престижными, даже если относятся к компактному В-классу. Потому и выбор моделей огромен, как на первичном, так и на вторичном рынке. И если с новыми машинами все более или менее понятно, то какой автомобиль выбрать из подержанных так, чтобы потом не разочароваться, сказать сложно.

Специалисты компании CarPrice проанализировали состояние более 45 тысяч автомобилей с кузовом седан в возрасте от 3 до 4 лет, которые прошли через онлайн-аукционы. В рейтинг попали только те модели, которые прошли осмотр как минимум 50 раз, чтобы гарантировать более высокую релевантность данных.

Все автомобили в рейтинге поделены на две категории: «до 500 тысяч рублей» и «от 500 тысяч до миллиона рублей». Осмотр автомобилей проводился по более чем 500 параметрам.

Подержанные седаны ценой до 500 тысяч рублей

В эту категорию попало 20 наиболее популярных на вторичном рынке моделей. Их общее число, прошедшее через процедуру осмотра, составило 34 441 единицу. При этом в рейтинг попали только автомобили из частных рук, так как состояние машин из таксопарков или корпоративных парков гораздо ниже.

Лидером рейтинга стал обновленный Hyundai Solaris первого поколения, набравший 12,52 балла. На втором месте — Peugeot 408 (12,07 балла), в спину которому дышит Volkswagen Polo (12,05 балла).

Замыкает топ-20 обновленный Renault Logan первого поколения (11,2 балла), столько же баллов набрал Kia Cerato третьего поколения, чуть лучше выступил Datsun on-DO (11,27 балла).

Худшим же из рассмотренных автомобилей оказался седан Chevrolet Cobalt второго поколения. Эксперты отметили его неплохую техническую сохранность, однако кузов после трех-четырех лет эксплуатации вызывает слишком много нареканий.

Подержанные седаны ценой от 500 тысяч до миллиона рублей

Здесь в рейтинг попало меньше моделей: всего четырнадцать. При этом в топ моделей попали как большие седаны, так и модели С-класса. Лидером стал седан Volkswagen Jetta шестого поколения (13,06 балла). Kia Cerato, который в предыдущей ценовой категории был внизу рейтинга, здесь в группе лидеров: второе место с 12,88 баллами. Замыкает тройку премиальный Audi A4 (B8) с 12,57 баллами.

Интересно, что нижняя часть рейтинга состоит из одних премиальных моделей. На 12-м месте Mercedes-Benz E-класса (W212 после рестайлинга), на 13-м расположился Mercedes-Benz C-класса (W204), замыкает топ-14 Audi A6 (C7). Все эти модели набрали 12,17 балла.

Ранее были названы лидеры и аутсайдеры вторичного рынка в марте этого года.

А еще эксперты выяснили, в какие регионы чаще всего попадают проданные в Москве подержанные автомобили.

Фото: Hyundai