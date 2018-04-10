Подержанные машины: лидеры и аутсайдеры марта

В марте 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, что на 6,7% больше, чем в марте прошлого года.

В первом квартале этого года рост составил 5%, всего на вторичном рынке с января по март продали 1 188 428 автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему Lada, чья доля в марте составила 26,2% общего объема. Всего автомобилей отечественной марки продали 128 365 штук, что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Вообще у всех марок, составивших ведущую десятку, положительная динамика. У Тойоты, которая расположилась на второй строчке рейтинга, прирост составил 7,9%, а продажи достигли 55 498 автомобилей, на третьем месте Nissan — 27 121 шт., у него продажи выросли на 9,3%. В пятерку самых популярных брендов также попали Hyundai (23,5 тыс. шт.; +17%) и Chevrolet (21,6 тыс. шт.; +9,4%).

Самую высокую динамику продаж в марте показала марка Kia — плюс 23,4% к показателям прошлого года (20 319 штук).

Что касается динамики продаж по моделям, то тут лидирует Hyundai Solaris — плюс 25,1% (8023 шт.). Здесь в топ-пятерку вошли Lada-2114 — 13 807 шт. (-0,3%), Ford Focus с 12 167 автомобилями (+10,4%), далее все модели пятерки Лады — 2107 (11,6 тыс. шт.; —7,4%), 2110 (10,5 тыс. шт.; —1%) и 2170 (10,4 тыс. шт.; +12,3%).

Напомним, новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте продали 157 279 штук, или на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. Здесь в лидерах Kia Rio, Lada Vesta лишь на втором месте.

Самыми популярными новыми кроссоверами в России стали Hyundai Creta, Renault Duster и Renault Kaptur.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)

№ Марка Март 2018 Март 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм., % 1 LADA 128 365 127 450 0,7 312 399 307 537 1,6 2 TOYOTA 55 498 51 413 7,9 133 428 130 251 2,4 3 NISSAN 27 121 24 810 9,3 65 565 61 338 6,9 4 HYUNDAI 23 521 20 110 17,0 57 378 49 219 16,6 5 CHEVROLET 21 550 19 707 9,4 52 676 48 549 8,5 6 KIA 20 319 16 463 23,4 49 080 40 197 22,1 7 FORD 19 329 17 598 9,8 46 954 44 343 5,9 8 VOLKSWAGEN 18 796 16 992 10,6 46 046 42 088 9,4 9 RENAULT 17 227 14 591 18,1 41 627 36 622 13,7 10 MITSUBISHI 14 878 13 870 7,3 36 415 34 809 4,6 Всего по России 489 058 458 422 6,7 1 188 428 1 131 906 5,0

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)

№ Модель Март 2018 Март 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм., % 1 LADA 2114 13 807 13 843 —0,3 34 218 34 175 0,1 2 FORD FOCUS 12 167 11 016 10,4 29 692 28 072 5,8 3 LADA 2107 11 630 12 554 —7,4 28 028 29 443 —4,8 4 LADA 2110 10 523 10 630 —1,0 25 753 26 033 —1,1 5 LADA 2170 10 373 9 233 12,3 25 925 23 087 12,3 6 TOYOTA COROLLA 9 507 8 761 8,5 22 769 22 145 2,8 7 LADA 4X4 8 734 9 308 —6,2 21 288 22 154 —3,9 8 HYUNDAI SOLARIS 8 023 6 412 25,1 19 855 15 345 29,4 9 LADA 2112 8 011 7 699 4,1 19 442 19 105 1,8 10 LADA 2115 7 758 7 778 —0,3 18 623 18 855 —1,2 Всего по России 489 058 458 422 6,7 1 188 428 1 131 906 5,0

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