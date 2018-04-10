Подержанные машины: лидеры и аутсайдеры марта

В марте 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, что на 6,7% больше, чем в марте прошлого года.

В первом квартале этого года рост составил 5%, всего на вторичном рынке с января по март продали 1 188 428 автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему Lada, чья доля в марте составила 26,2% общего объема. Всего автомобилей отечественной марки продали 128 365 штук, что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Вообще у всех марок, составивших ведущую десятку, положительная динамика. У Тойоты, которая расположилась на второй строчке рейтинга, прирост составил 7,9%, а продажи достигли 55 498 автомобилей, на третьем месте Nissan — 27 121 шт., у него продажи выросли на 9,3%. В пятерку самых популярных брендов также попали Hyundai (23,5 тыс. шт.; +17%) и Chevrolet (21,6 тыс. шт.; +9,4%).

Самую высокую динамику продаж в марте показала марка Kia — плюс 23,4% к показателям прошлого года (20 319 штук).

Что касается динамики продаж по моделям, то тут лидирует Hyundai Solaris — плюс 25,1% (8023 шт.). Здесь в топ-пятерку вошли Lada-2114 — 13 807 шт. (-0,3%), Ford Focus с 12 167 автомобилями (+10,4%), далее все модели пятерки Лады — 2107 (11,6 тыс. шт.; —7,4%), 2110 (10,5 тыс. шт.; —1%) и 2170 (10,4 тыс. шт.; +12,3%).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)

Марка

Март 2018

Март 2017

Изм., %

1 кв. 2018

1 кв. 2017

Изм., %

1

LADA

128 365

127 450

0,7

312 399

307 537

1,6

2

TOYOTA

55 498

51 413

7,9

133 428

130 251

2,4

3

NISSAN

27 121

24 810

9,3

65 565

61 338

6,9

4

HYUNDAI

23 521

20 110

17,0

57 378

49 219

16,6

5

CHEVROLET

21 550

19 707

9,4

52 676

48 549

8,5

6

KIA

20 319

16 463

23,4

49 080

40 197

22,1

7

FORD

19 329

17 598

9,8

46 954

44 343

5,9

8

VOLKSWAGEN

18 796

16 992

10,6

46 046

42 088

9,4

9

RENAULT

17 227

14 591

18,1

41 627

36 622

13,7

10

MITSUBISHI

14 878

13 870

7,3

36 415

34 809

4,6

Всего по России

489 058

458 422

6,7

1 188 428

1 131 906

5,0

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)

Модель

Март 2018

Март 2017

Изм., %

1 кв. 2018

1 кв. 2017

Изм., %

1

LADA 2114

13 807

13 843

—0,3

34 218

34 175

0,1

2

FORD FOCUS

12 167

11 016

10,4

29 692

28 072

5,8

3

LADA 2107

11 630

12 554

—7,4

28 028

29 443

—4,8

4

LADA 2110

10 523

10 630

—1,0

25 753

26 033

—1,1

5

LADA 2170

10 373

9 233

12,3

25 925

23 087

12,3

6

TOYOTA COROLLA

9 507

8 761

8,5

22 769

22 145

2,8

7

LADA 4X4

8 734

9 308

—6,2

21 288

22 154

—3,9

8

HYUNDAI SOLARIS

8 023

6 412

25,1

19 855

15 345

29,4

9

LADA 2112

8 011

7 699

4,1

19 442

19 105

1,8

10

LADA 2115

7 758

7 778

—0,3

18 623

18 855

—1,2

Всего по России

489 058

458 422

6,7

1 188 428

1 131 906

5,0

Фото: Depositphotos

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