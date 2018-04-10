Подержанные машины: лидеры и аутсайдеры марта

В первом квартале этого года рост составил 5%, всего на вторичном рынке с января по март продали 1 188 428 автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидирует на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему Lada, чья доля в марте составила 26,2% общего объема. Всего автомобилей отечественной марки продали 128 365 штук, что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Вообще у всех марок, составивших ведущую десятку, положительная динамика. У Тойоты, которая расположилась на второй строчке рейтинга, прирост составил 7,9%, а продажи достигли 55 498 автомобилей, на третьем месте Nissan — 27 121 шт., у него продажи выросли на 9,3%. В пятерку самых популярных брендов также попали Hyundai (23,5 тыс. шт.; +17%) и Chevrolet (21,6 тыс. шт.; +9,4%).
Самую высокую динамику продаж в марте показала марка Kia — плюс 23,4% к показателям прошлого года (20 319 штук).
Что касается динамики продаж по моделям, то тут лидирует Hyundai Solaris — плюс 25,1% (8023 шт.). Здесь в топ-пятерку вошли Lada-2114 — 13 807 шт. (-0,3%), Ford Focus с 12 167 автомобилями (+10,4%), далее все модели пятерки Лады — 2107 (11,6 тыс. шт.; —7,4%), 2110 (10,5 тыс. шт.; —1%) и 2170 (10,4 тыс. шт.; +12,3%).
- Напомним, новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте продали 157 279 штук, или на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. Здесь в лидерах Kia Rio, Lada Vesta лишь на втором месте.
- Самыми популярными новыми кроссоверами в России стали Hyundai Creta, Renault Duster и Renault Kaptur.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Март 2018
|
Март 2017
|
Изм., %
|
1 кв. 2018
|
1 кв. 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
128 365
|
127 450
|
0,7
|
312 399
|
307 537
|
1,6
|
2
|
TOYOTA
|
55 498
|
51 413
|
7,9
|
133 428
|
130 251
|
2,4
|
3
|
NISSAN
|
27 121
|
24 810
|
9,3
|
65 565
|
61 338
|
6,9
|
4
|
HYUNDAI
|
23 521
|
20 110
|
17,0
|
57 378
|
49 219
|
16,6
|
5
|
CHEVROLET
|
21 550
|
19 707
|
9,4
|
52 676
|
48 549
|
8,5
|
6
|
KIA
|
20 319
|
16 463
|
23,4
|
49 080
|
40 197
|
22,1
|
7
|
FORD
|
19 329
|
17 598
|
9,8
|
46 954
|
44 343
|
5,9
|
8
|
VOLKSWAGEN
|
18 796
|
16 992
|
10,6
|
46 046
|
42 088
|
9,4
|
9
|
RENAULT
|
17 227
|
14 591
|
18,1
|
41 627
|
36 622
|
13,7
|
10
|
MITSUBISHI
|
14 878
|
13 870
|
7,3
|
36 415
|
34 809
|
4,6
|
|
Всего по России
|
489 058
|
458 422
|
6,7
|
1 188 428
|
1 131 906
|
5,0
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.)
|
№
|
Модель
|
Март 2018
|
Март 2017
|
Изм., %
|
1 кв. 2018
|
1 кв. 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA 2114
|
13 807
|
13 843
|
—0,3
|
34 218
|
34 175
|
0,1
|
2
|
FORD FOCUS
|
12 167
|
11 016
|
10,4
|
29 692
|
28 072
|
5,8
|
3
|
LADA 2107
|
11 630
|
12 554
|
—7,4
|
28 028
|
29 443
|
—4,8
|
4
|
LADA 2110
|
10 523
|
10 630
|
—1,0
|
25 753
|
26 033
|
—1,1
|
5
|
LADA 2170
|
10 373
|
9 233
|
12,3
|
25 925
|
23 087
|
12,3
|
6
|
TOYOTA COROLLA
|
9 507
|
8 761
|
8,5
|
22 769
|
22 145
|
2,8
|
7
|
LADA 4X4
|
8 734
|
9 308
|
—6,2
|
21 288
|
22 154
|
—3,9
|
8
|
HYUNDAI SOLARIS
|
8 023
|
6 412
|
25,1
|
19 855
|
15 345
|
29,4
|
9
|
LADA 2112
|
8 011
|
7 699
|
4,1
|
19 442
|
19 105
|
1,8
|
10
|
LADA 2115
|
7 758
|
7 778
|
—0,3
|
18 623
|
18 855
|
—1,2
|
|
Всего по России
|
489 058
|
458 422
|
6,7
|
1 188 428
|
1 131 906
|
5,0
Фото: Depositphotos
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