Наглая чайка заклевала дорогой Lexus

Агрессивную птицу снял на видео житель курортного города Брайтон в Англии. Чайка пыталась атаковать собственное отражение в глянцевом черном покрытии автомобиля.

Инцидент произошел утром 6 мая. Житель Брайтона, 38-летний Грэм Стоукс, следуя по своим делам, обнаружил, что одна из чаек, которых в приморском городе огромное количество, с силой долбит клювом в бок припаркованного черного седана Lexus IS. Мужчина попытался прогнать птицу, но она стала на него кричать, а затем продолжила свою разрушительную деятельность.

Грэм решил не обострять конфликт: в интервью газете Daily Mail он рассказал, что чайки в этих краях словно стервятники — ничего не боятся и могут даже напасть на людей, так что лучше к ним не приставать. Пользователи социальных сетей укоряют Грэма за то, что тот не вызвал полицию, но мужчина резонно заметил, что если местная полиция будет выезжать на каждый инцидент с чайками, то на остальные происшествия у нее не останется ни сил, ни времени.

Владельцу Лексуса, очевидно, теперь придется решать вопрос о возмещении причиненного чайкой ущерба в страховой компании.

В феврале жители Ялты сняли на видео собаку, которая средь бела дня отгрызла номерной знак у старенького Опеля.

Фото: DPA/ТАСС

Видео: YouTube