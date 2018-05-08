Рассекречен облик микроавтобуса Aurus Арсенал проекта «Кортеж»

Предсерийный экземпляр микроавтобуса Aurus Арсенал попал в кадр видеосюжета, посвященного автомобилям проекта «Кортеж».

Никаких сюрпризов по поводу облика микроавтобуса, который сами создатели из ФГУП НАМИ предпочитают называть минивэном, не произошло: его экстерьер практически в точности повторяет машину, которая была изображена на патентных рисунках. А они попали в Сеть еще в сентябре 2016 года.

Финальный вариант Aurus Арсенала, который был показан в видеосюжете телеканала «Россия-24», получил такую же радиаторную решетку, как и седан Сенат, но собственные фары. Отличительной особенностью Арсенала являются необычные задние стойки. Они широкие снизу, узкие вверху и имеют обратный наклон.

Машина сохранила полуторакапотную компоновку, а значит, будет оснащаться не только базовым 2,2-литровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., но и битурбированным V8, который был разработан совместно с Porsche Engineering. Его мощность составляет 598 л.с. В качестве трансмиссии для последнего будет предлагаться 9-ступенчатый автомат R239 разработки отечественной КАТЕ.

Публичная премьера Aurus Арсенала пройдет на Московском международном автосалоне в конце августа, где машину представят публике вместе с седаном Сенат.

Ранее стало известно, что седан Сенат будет стоить минимум 10 млн рублей.

Правительство России должно пересесть на седаны Aurus Сенат в конце 2018 года.

Фото: vesti.ru