Новый президент может простить штрафы. Если до него достучаться

В Совете по правам человека считают, что новый президент России должен объявить амнистию по административным делам. Однако пока дальше разговоров дело не пошло.

С инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который заявил, что амнистия должна стать традиционной в связи с избранием президента. Буквально завтра он выступит на заседании трех комиссий СПЧ, которые принципиально готовы поддержать его. Не против «прощения грехов» и в Госдуме.

Административная амнистия может затронуть тысячи водителей, нарушивших правила дорожного движения (за исключением вождения в пьяном виде). По словам Федотова, списание штрафов не сильно ударит по бюджету, так как многие водители вообще предпочитают не платить штрафы.

Административная амнистия предусмотрена КоАП, но в современной России никогда не проводилась, в отличие от царской России и СССР. При этом, несмотря на возможность амнистии, пишет «КоммерсантЪ», ее механизм никак не закреплен. Поэтому, говорит Федотов, надо либо дополнить КоАП такими нормами, либо прописать все в постановлении Госдумы об амнистии.

В комитетах СПЧ принципиально готовы поддержать Михаила Федотова, отмечая, что возможность амнистии давно обсуждается. Нет и решения СПЧ о разработке такого документа. В Госдуме говорят, что многие водители и так быстро оплачивают штрафы (особенно те, по которым предусмотрена скидка), потому амнистия может только простимулировать неуплату штрафов. Но согласны рассмотреть инициативу СПЧ, если такая появится.

В октябре прошлого года СПЧ предлагал объявить амнистию к 100-летию русской революции.

В 2015 году амнистию предлагали приурочить к 70-летию Победы. Но тогда чиновники и депутаты были категорически против.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС