Посмотрите запрещенную рекламу BMW. Что в ней опасного?

Баварцы хотели показать преимущества системы полного привода xDrive, которым оснащаются как кроссоверы этой марки, так и легковые машины. Однако в управлении заявили, что в ролике, который называется «Get Out There», продемонстрированы сцены опасной езды, а также «опасное, быстрое и безответственное вождение».
Отдельно в ASA отметили, что некоторые сцены езды по бездорожью сняты там, куда могут добраться зрители на своих автомобилях, поставив под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих. Кроме того, чиновникам не понравилось, что xDrive преподносится как система, созданная для того, чтобы получать удовольствие от опасной езды, а не как делающая ее более безопасной.
- Осенью прошлого года ASA запретила рекламу Peugeot 208 из-за демонстрации в ролике функции вывода SMS на экран.
- В Китае вызвала скандал реклама Audi, которая, по мнению местных борцов за равноправие полов, оскорбляет женщин.
Фото, видео: YouTube
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