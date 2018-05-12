Посмотрите запрещенную рекламу BMW. Что в ней опасного?

Британское управление по стандартам рекламы (ASA) запретило очередную автомобильную рекламу. На этот раз «под раздачу» попала BMW.

Баварцы хотели показать преимущества системы полного привода xDrive, которым оснащаются как кроссоверы этой марки, так и легковые машины. Однако в управлении заявили, что в ролике, который называется «Get Out There», продемонстрированы сцены опасной езды, а также «опасное, быстрое и безответственное вождение».

Отдельно в ASA отметили, что некоторые сцены езды по бездорожью сняты там, куда могут добраться зрители на своих автомобилях, поставив под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих. Кроме того, чиновникам не понравилось, что xDrive преподносится как система, созданная для того, чтобы получать удовольствие от опасной езды, а не как делающая ее более безопасной.

Осенью прошлого года ASA запретила рекламу Peugeot 208 из-за демонстрации в ролике функции вывода SMS на экран.

В Китае вызвала скандал реклама Audi, которая, по мнению местных борцов за равноправие полов, оскорбляет женщин.

Фото, видео: YouTube