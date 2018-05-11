Замначальника ГИБДД обирал своих подчиненных. Отправится в колонию

Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему заместителю начальника областной Госавтоинспекции Дмитрию Лепетюхе. В течение нескольких лет он «кормился» за счет простых инспекторов.

Дмитрий Лепетюха, что называется, «хорошо устроился» на должности: он сделал источником обогащения своих подчиненных, совершив в период с октября 2014 года по декабрь 2016 года целую серию коррупционных преступлений.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Брянской области сообщает о трех эпизодах. 20 тысяч рублей Лепетюха получил от инспектора, который оставил без присмотра патрульный автомобиль на стороннем автосервисе — за денежное вознаграждение замначальника обещал закрыть на это глаза и не проводить служебную проверку. Другой инспектор оплатил Лепетюхе три семестра обучения в высшем учебном заведении (45 тысяч рублей) в обмен на общее покровительство и попустительство по службе. Третьему сослуживцу Лепетюха помог устроиться на должность инспектора ДПС, получив за это от него кофемашину стоимостью почти 60 тысяч рублей.

Суд признал Лепетюху виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 290 УК РФ «Получение взяток должностным лицом, в том числе в значительном размере». Ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима, штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

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