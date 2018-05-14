Вернули гаишников, вернут и будки: в Москве вновь появятся «стаканы»

Власти столицы вернут на перекрестки стеклянные кабины для регулировщиков. Будочки нового образца стилизованы под исторические кабины, которые в народе называли «стаканами».

Большинство влаговетрозащитных укрытий, так называемых кабин регулировщиков, в Москве были демонтированы в рамках реформирования системы ГИБДД в 2008–2010 годах. Они были современными и представляли собой укрытие из стекла и металла с прямыми углами.

Теперь же власти столицы решили вернуть регулировщикам укрытия, причем их стилизуют под советские «стаканы», которые стояли на перекрестках еще во времена ОРУД (отделов регулирования уличного движения).

В столичном правительстве говорят, что возвращают кабины регулировщиков по просьбе столичного МВД, чьи сотрудники вынуждены стоять и в снег, и в дождь под открытым небом. Однако вместо того чтобы ставить угловатые конструкции, пишут «Известия», в Москве решили воссоздать «эстетический и исторический облик» тех кабин, что устанавливались в столице раньше.

Один из современных «стаканов» установлен на пересечении Лубянского проезда и ул. Маросейки в Москве

В настоящее время в городе уже установлено 38 кабин, власти города планируют поставить их на всех важных перекрестках. Стоимость одной кабины составляет 500 тысяч рублей. При этом, в отличие от советских «стаканов», к ним не подведено электричество и они не имеют двери. Также они установлены прямо на земле, а в советское время кабины приподнимали над асфальтом на три метра, чтобы регулировщику было проще следить за обстановкой на светофоре. Внутри «стакана» размещен пульт управления светофором.

В Москве говорят о том, что опыт столицы уже начали перенимать другие российские города и регионы.

Вскоре следить за автомобилистами станет проще: во все автономера встроят чипы.

Освежить знания о том, какие жесты регулировщика что означают, можно здесь.

Фото: instagram/mos_gibdd, Яндекс