Водитель без прав добился увольнения гаишника-вымогателя

В Красноярске лейтенант полиции остановил тонированную машину, у водителя которой не было прав, и предложил ему «решить вопрос на месте». Мужчина согласился и поехал домой за деньгами, а оттуда позвонил в ОСБ.

Инцидент произошел 21 февраля на улице Ястынская. Внимание инспектора ДПС привлек тонированный автомобиль, в ходе проверки документов выяснилось, что у водителя не было прав. Полицейский намекнул ему на возможность решить проблему без составления административного протокола, и водитель согласился, но при этом сообщил, что денег с собой у него нет и за ними нужно съездить домой. Из дома мужчина позвонил на горячую линию отдела собственной безопасности полиции и сообщил о случившемся. Сотрудники отдела впоследствии зафиксировали процесс передачи денег и задержали нечистого на руку инспектора.

Видеоролик с места задержания снял корреспондент сетевого издания «НГС.НОВОСТИ». Сегодня наши красноярские коллеги сообщили, что задержанный инспектор уволен со службы, а его начальнику объявлен строгий выговор. Также известно, что в отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, но с учетом того, что подозреваемый признал вину, есть шанс, что судья назначит ему более мягкое наказание в виде штрафа или общественных работ.

Похожая история произошла в мае прошлого года в Екатеринбурге. Двое сотрудников ГИБДД попытались стрясти денег с водителя неправильно припаркованного Daewoo , а тот нажаловался на них в ОСБ. Суд дал каждому по 8 лет колонии.

, а тот нажаловался на них в ОСБ. Суд дал каждому по 8 лет колонии. С другими материалами на тему коррупции в ГИБДД можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: «НГС.НОВОСТИ»