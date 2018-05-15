ОСАГО: известно, сколько придется доплатить за «автогражданку»

Центробанк рассказал о своих планах по расширению тарифного коридора ОСАГО и изменению некоторых коэффициентов.

С 31 августа средняя стоимость полиса ОСАГО вырастает на 20%. Связано это с тем, что Центробанк принял решение одномоментно расширить тарифный коридор как вверх, так и вниз. Сегодня базовая ставка для легковых автомобилей составляет 3432–4118 руб., а после изменений она будет в пределах 2746–4942 рублей.

По словам заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, сдвижка тарифного коридора позволит создать для страховых компаний конкурентные возможности и повысит доступность полисов ОСАГО. Правда, по его словам, средняя стоимость «автогражданки» при этом вырастет с 5800 до 7000 рублей.

После расширения тарифного коридора Центробанк, в рамках либерализации рынка ОСАГО, намерен изменить систему коэффициентов возраст-стаж и бонус-малус. При этом ЦБ хочет увеличить количество категорий возраст-стаж с нынешних пяти до пятидесяти. Для водителей в возрасте 16–24, которые считаются самой рискованной группой, ОСАГО подорожает на 5%, а вот водители в возрасте 25–34 года получат пониженный на 4–5% коэффициент.

Коэффициент бонус-малус ЦБ предлагает присваивать водителям на один год, а в случае, если у водителя из-за аварий со временем накопилось несколько таких коэффициентов, присваивать наименьший из них.

Затем ЦБ планирует обсудить со страховщиками дальнейшую индивидуализацию тарифов, в рамках которой при расчете стоимости ОСАГО будут учитываться возраст транспортного средства, его модель, экологический класс.

Завершить реформу ОСАГО ЦБ планирует к 2020 году, к этому времени тарифы «автогражданки» должны стать полностью свободными и не потребуют дальнейшего госрегулирования.

В первом квартале 2018 года РСА зафиксировал снижение средней выплаты по ОСАГО. Но страховщики все равно были недовольны.

В феврале страховщики назвали самые проблемные с точки зрения доступности ОСАГО регионы России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС