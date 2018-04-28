По ОСАГО стали платить меньше. Но страховщики опять грустят

В январе-марте этого года средняя выплата по ОСАГО составила 64 225 рублей, это на 13% меньше, чем годом ранее. В Российском союзе автостраховщиков снижение выплат связывают с более широким применением натурального возмещения, когда пострадавшему не выплачиваются деньги, а его автомобиль направляется на ремонт. В ряде регионов доля таких выплат уже превысила 40%.
«Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Впрочем, страховщики не особо довольны: вместе со средней выплатой снизилась и средняя стоимость полиса. В январе-марте она составила 5769 рублей, это на 2% процента меньше, чем годом ранее. Юргенс связывает это с ростом числа автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО по КБМ (коэффициент бонус-малус).
- Вскоре «автогражданка» может подорожать: при расчете стоимости полиса будет учитываться новый коэффициент.
- В начале года РСА назвал самые проблемные с точки зрения доступности ОСАГО российские регионы.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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