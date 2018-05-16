Гаишников засняли спящими во время дежурства. И жестко разбудили!

«Солдат спит, служба идет» — эту известную пословицу проиллюстрировали сотрудники ГИБДД города Свободный Амурской области. Теперь их, правда, ждет наказание.

В ролике, опубликованном на Ютубе 13 мая, видно, как двое инспекторов ДПС спят на откинутых передних креслах патрульного автомобиля. Двигатель при этом работал — наверное, чтобы полицейским не было холодно. Очевидец некоторое время снимал спящих гаишников на камеру, а затем резко открыл дверь и крикнул: «Подъем!»

Полицейские тут же вскочили, один из них выбежал из автомобиля и попытался догнать оператора и отнять у него камеру — на этом ролик обрывается.

В УМВД по Амурской области по факту публикации проводится служебная проверка, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По результатам этой проверки спавших на дежурстве гаишников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Влетит в том числе их руководителю, который, вероятно, не знал, что его подчиненные, вместо того чтобы охранять общественный порядок и следить за безопасностью на дорогах, пребывают в царстве Морфея.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube