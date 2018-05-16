Ездите на каких хотите! Штрафа за несезонные шины не будет

Многострадальный законопроект о введении штрафа за использование несезонных шин вновь подвергся критике.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал депутатам отклонить законопроект о введении штрафа за использование несезонных шин. Напомним, что сенаторы Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Сергей Тен предлагают ввести штраф в размере 2000 рублей за использование летних шин зимой, а зимних в летний период.

Законопроект уже несколько раз редактировался, но ни разу не доходил до голосования даже в первом чтении, несмотря на положительный отзыв правительства, который, по словам авторов законопроекта, у них имеется. Правда, даже в Минтрансе признавали, что такой закон будет сложно реализовать.

Накануне глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев в очередной раз раскритиковал законопроект и заявил, что в существующем виде он не пройдет.

«В такой редакции законопроект не пройдет, а если мы хотим, чтобы меньше ДТП было, надо по-другому к этому подходить. Надо делать аналитику других стран и решать как-то иначе этот вопрос», — цитирует РИА Новости Москвичева.

Кроме того, в комитете засомневались в том, что шипованные шины летом действительно разрушают дорожное покрытие: авторы ни в самом законопроекте, ни в пояснительной записке к нему не привели ни одного аргумента в пользу этого довода.

Наконец, в законопроекте не прописано использование водителями всесезонных шин, которые также используются во многих регионах России.

А пункт о штрафе за использование шин с избыточным износом протектора (так называемых лысых) в комитете посчитали избыточным, потому что соответствующий запрет и так содержится в действующем Техрегламенте. Соответственно, за это нарушение уже предусмотрен штраф.