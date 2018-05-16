Байкер Хирург пронесся по Крымскому мосту без шлема

Вопрос, почему Александр Залдостанов ездит на мотоцикле без шлема, стоит уже много лет. Сам байкер в интервью СМИ не раз заявлял, что сознательно нарушает ПДД, так как ему нравится ощущение езды с непокрытой головой и что он потратил на штрафы целое состояние. Статья 12.6 КоАП РФ предусматривает за такое правонарушение штраф в размере 1000 рублей, но никак не наказывает за систематичность — то есть если есть деньги, то катайся без шлема сколько захочешь, что Хирург и делает.
Но одно дело личный выбор, другое дело — показательная акция на всю страну. ГИБДД тратит большие деньги на пропаганду безопасного вождения, а Александр Залдостанов одним своим проездом по Крымскому мосту показывает свое пренебрежение к закону и подает дурной пример другим байкерам — многие мотоциклисты, следовавшие в мотоколонне за Хирургом, тоже были без шлемов.
На Залдостанова уже много раз жаловались в ГИБДД, очередное обращение поступило на этой неделе. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на него отреагировал так:
«Мы возьмем этот видеоматериал и рассмотрим. Если инспекторы были рядом, то, конечно, будет проведена проверка, которая установит, почему правонарушение не было пресечено».
Сам байкер накануне проезда по Крымскому мосту дал интервью телеканалу «Керчь ИНФО» и заявил, что услышал в шуме ветра рядом с этим грандиозным объектом «гул русского реактора».
- Движение по Крымскому мосту вчера за рулем КАМАЗа открыл лично Владимир Путин, при этом многие обратили внимание на то, что президент не был пристегнут ремнем безопасности.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Видео: YouTube
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