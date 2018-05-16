Байкер Хирург пронесся по Крымскому мосту без шлема

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов опять показал пример беспечной езды, причем на сей раз — на всю страну. Сегодня утром под прицелом камер он одним из первых проехал по Крымскому мосту. Шлема на байкере не было. ГИБДД разводит руками.

Вопрос, почему Александр Залдостанов ездит на мотоцикле без шлема, стоит уже много лет. Сам байкер в интервью СМИ не раз заявлял, что сознательно нарушает ПДД, так как ему нравится ощущение езды с непокрытой головой и что он потратил на штрафы целое состояние. Статья 12.6 КоАП РФ предусматривает за такое правонарушение штраф в размере 1000 рублей, но никак не наказывает за систематичность — то есть если есть деньги, то катайся без шлема сколько захочешь, что Хирург и делает.

Но одно дело личный выбор, другое дело — показательная акция на всю страну. ГИБДД тратит большие деньги на пропаганду безопасного вождения, а Александр Залдостанов одним своим проездом по Крымскому мосту показывает свое пренебрежение к закону и подает дурной пример другим байкерам — многие мотоциклисты, следовавшие в мотоколонне за Хирургом, тоже были без шлемов.

На Залдостанова уже много раз жаловались в ГИБДД, очередное обращение поступило на этой неделе. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на него отреагировал так:

«Мы возьмем этот видеоматериал и рассмотрим. Если инспекторы были рядом, то, конечно, будет проведена проверка, которая установит, почему правонарушение не было пресечено».

Сам байкер накануне проезда по Крымскому мосту дал интервью телеканалу «Керчь ИНФО» и заявил, что услышал в шуме ветра рядом с этим грандиозным объектом «гул русского реактора».

Движение по Крымскому мосту вчера за рулем КАМАЗа открыл лично Владимир Путин, при этом многие обратили внимание на то, что президент не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Видео: YouTube