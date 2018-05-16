Перепутал: водитель сбил велосипедиста, но напал на байкера

Агрессивный водитель кроссовера Volvo XC90 попал в объектив видеорегистратора в Севастополе. Мало того, что он сбил на пешеходном переходе велосипедиста и решил его наказать, так вдобавок напал не на того!

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, инцидент произошел 14 мая, но в официальной хронике полиции Крыма и Севастополя он на момент нашей публикации не фигурировал, а значит пока неизвестно, найден ли и наказан ли неадекватный водитель Volvo.

В ролике видно, как кроссовер сбивает спешившегося на пешеходном переходе велосипедиста, пытаясь объехать его по встречной полосе. После этого водитель Volvo перегораживает дорогу и выходит из машины, чтобы наказать помешавшего ему велосипедиста, но тут, как нарочно, мимо проезжал мотоциклист, и агрессивный мужчина набросился на него — видимо, он не понял, кого именно сбил, в мозгу отпечаталось лишь двухколесное транспортное средство.

Чем закончился этот инцидент, неизвестно, но хочется надеяться, что ГИБДД примет какие-то меры в отношении взбесившегося нарушителя, нападающего средь бела дня на ни в чем не повинных граждан.

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Фото, видео: YouTube