Доигрался: мажор-шашист припечатал свой Мерседес

В Сети появилось видео, в котором лихач на дорогой иномарке играет в шашечки в плотном потоке. В какой-то момент он не просчитал ситуацию и спровоцировал ДТП.

В сущности, весь этот ролик, записанный на днях в Москве, одна сплошная аварийная ситуация — столь отчаянного и надрывного шашиста вы, возможно, еще не видели.

Оригинальная видеозапись опубликована в инстаграм-сообществе majorka_777, его читатели полагают, что игравший в шашечки мажор не только припечатал бок своего Мерседеса к разделительному ограждению, но и зацепил другую машину, а то и две. Так это или нет, пусть выясняет полиция. В апреле глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко пообещал в течение суток реагировать на публикации СМИ об автохулиганах на дорогах.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube

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