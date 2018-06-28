Чтобы не стоять в очереди к колонке с левой стороны, она решила подъехать с правой. В соцсети разгорелись бурные споры — можно ли так делать?

Лючок бензобака автомобиля девушки находится с левой стороны, а она подъехала к правой стороне колонки, так как там не было автомобилей, и пыталась дотянуть шланг до бака. Правда, попытка оказалась неудачной — длина шланга не позволила добраться до бака. К тому же продавщица по громкоговорителю сразу же попросила автомобилистку так не делать.

Действия девушки рассмешили водителей, а в соцсети Instagram, где в группе blog_vladivostok было опубликовано видео, разгорелись нешуточные споры. Кто-то посчитал, что она вообще забыла, с какой стороны в ее машине заливается бензин. И что интересно — критиковали ее, в основном, представители мужского пола, женщины же сплоченно встали на защиту.

Из комментариев пользователей:

ivankchp27: «Куча индейцев на заправке, а помочь девушке западло, лучше видюху записать конечно...»

blog_vladivostok@ivankchp27:«Чем помочь то? Показать правильное направление заезда к AЗС?»

sanctus_85: «Шланги должны быть длинные везде! Десятки машин порой в очереди при полупустующих АЗС! Девушке зачет, только лучше сразу задом подъезжать».

rasa.pronuza33: «Ну, хотя-бы попыталась 😂😂😂»

Evgeniatribunalova: «Я, конечно, извиняюсь, а вам что так бомбит? Сама не однократно так делала, когда километровая очередь на заправке для бензобака слева. А справа свободно. И, между прочим, я не одна такая!»

57.2958@ivankchp27: «Где найти гудвина чтобы помочь ей купить моск?»

kseny1606@blog_vladivostok: «Что за дискриминация, если мужчина, то во молодец, зато быстро, а если девушка, всё глупая…»

Как безошибочно определить, каким боком «причаливать» к топливораздаточной колонке? Хитрость раскрывает наш автор.



На одних машинах лючок находится слева, на других — справа. Есть ли тут закономерность, читайте в нашем материале.



Фото: Depositphotos

Видео: YouTube