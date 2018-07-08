Что будет, если заправить машину антифризом? Блогер поставил эксперимент

Подопытным стал внедорожник Mercedes-Benz ML 500 первого поколения. Результат эксперимента оказался вполне ожидаемым.

Молодой американский блогер украинского происхождения прославился тем, что изощренными способами глумится над техникой. Этот вид садизма оказался очень популярен у интернет-пользователей, и Ютуб-канал TechRax блогера собрал на данный момент уже 6,1 млн подписчиков. В основном молодой экспериментатор измывается над смартфонами, но в конце прошлого года в его «программе передач» появились и автомобили: он уже успел заправить «трешку» BMW кока-колой, родстер BMW Z3 жидким азотом и Porsche Boxster дорогим виски. Теперь же он приобрел ушатанный, но находящийся на ходу Mercedes-Benz ML 500 и «накормил» его антифризом.

В баке машины оставался бензин, так что получилась смесь бензина с антифризом. На ней Мерседес благополучно тронулся с места и разогнался примерно до 100 км/ч, однако сидящий за рулем автор эксперимента скоро почувствовал в салоне странный запах, после чего на щитке приборов загорелась лампочка check engine. Через пару минут мотор заглох и оживить его доливкой в бак бензина не удалось. Блогер констатировал, что машина умерла, как, впрочем, и во всех предыдущих подобных экспериментах. Вот только на этот раз он не рассказал, во сколько механики оценили ремонт подвергшейся варварскому обращению машины.

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Фото, видео: YouTube